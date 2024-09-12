聯合國：以色列空襲炸死6名員工　開戰以來單次最多

▲以色列空襲巴勒斯坦現作為庇護難民的學校。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（Unrwa）表示，6名員工在以色列對加薩中部一所學校的空襲中喪生。該學校由Unrwa運作，這次事件為該機構自去年10月以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，單一事件中員工死亡人數最多的一次。

根據醫院官員和哈瑪斯管理的加薩民防機構消息，空襲發生在努塞拉特難民營的阿爾賈烏尼（al-Jaouni）學校，該校正作為數千名流離失所的巴勒斯坦人避難所，至少有14人在此次襲擊中喪生。

以色列軍方表示，此次行動是對策劃攻擊的「恐怖分子」的精確打擊，並強調已採取措施減少對平民的傷害。

Unrwa指出，這是該校在過去11個月內第五次遭受襲擊。今年7月，以色列軍方曾表示，針對哈瑪斯武裝分子使用的校內多棟建築進行的空襲造成16人死亡。

哈瑪斯被以色列、英國等多國列為恐怖組織，但該組織否認使用學校及其他民用設施進行軍事行動。

自哈瑪斯於10月7日對以色列南部發動前所未有的襲擊後，以色列展開了摧毀哈瑪斯的軍事行動，該次襲擊造成約1200人喪生，另有251人被劫持至加薩作為人質。根據哈瑪斯管理的加薩衛生部門統計，至今已有超過4萬1080人喪生。

聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）對媒體表示，聯合國譴責「所有針對平民及聯合國設施的空襲」。