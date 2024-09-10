快訊／以色列再轟加薩難民營！　安全區內40人死亡、65人傷

▲位於汗尼尤斯（Khan Younis）的難民營。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列10日朝加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）一處難民營發動空襲，造成至少40人死亡、60人受傷。諷刺的是，以色列軍隊早將該處劃為安全區，有大量流離失所的巴勒斯坦人住在該處。

At least 40 Palestinians have been killed and 60 others wounded in an Israeli attack on a tent encampment in the Al-Mawasi area of Khan Younis early on Tuesday, according to local media and civil defence teams. pic.twitter.com/6nY3aXb0xO — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 10, 2024

根據《路透社》報導，位於汗尤尼斯的「阿爾瑪瓦希難民營」（Al-Mawasi）是以色列軍方指定的人道主義安全區，擠滿了大量流離失所的巴勒斯坦人，但當地卻在10日遭到至少4枚導彈襲擊，造成至少40人死亡、60人受傷。

加薩緊急服務部門指出，現場至少有20個帳篷起火燃燒，導彈更在地面炸出深達9公尺的坑洞。加薩衛生部門表示，目前仍在運送傷患，並努力尋找可能被埋在瓦礫之下的傷者。

The Israeli targeting of the Al-Mawasi area in Khan Younis has left holes nine meters deep, according to Gaza Civil Defense. pic.twitter.com/Mdgsk2ts61 — Quds News Network (@QudsNen) September 9, 2024

以色列軍方發表聲明證實，「以軍襲擊了躲藏在汗尤尼斯人道主義區內的哈瑪斯恐怖分子，這些恐怖分子向以色列國防軍（IDF）和以色列發動了恐怖襲擊。」

目前哈瑪斯尚未對此發表評論。根據統計，以哈衝突爆發至今，已造成至少4萬名巴勒斯坦人死亡。