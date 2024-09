快訊／以色列再轟加薩難民營！　安全區內40人死亡、65人傷

▲位於汗尼尤斯(Khan Younis)的難民營。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列10日朝加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)一處難民營發動空襲,造成至少40人死亡、60人受傷。諷刺的是,以色列軍隊早將該處劃為安全區,有大量流離失所的巴勒斯坦人住在該處。

At least 40 Palestinians have been killed and 60 others wounded in an Israeli attack on a tent encampment in the Al-Mawasi area of Khan Younis early on Tuesday, according to local media and civil defence teams. pic.twitter.com/6nY3aXb0xO