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網爆料「不二糕餅蛋黃酥」中間有蟑螂　兩派論戰

▲▼不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台中知名糕餅店「不二糕餅」，被網友在爆料公社二社發文爆料，指出在該店購買的蛋黃酥吃到蟑螂，引起兩派網友討論。對於網友爆料，不二糕餅目前尚無回應。

網友在「爆料公社二社」發文「超噁心~不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂。帶了一盒知名排隊名店-『不二糕餅』的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看之下，整個人都嚇壞了，裡面竟然吃到蟑螂，而且只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚，原本長輩身體最近不太好，現在又吃到蟑螂，做子女的我們都很擔心長輩身體是否會被影響。不二是間， 這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了。」

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▲▼不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

該網友同時貼出照片，可以看到一隻指節大的蟑螂跟蛋黃酥同樣躺在盤中，不過有其他人看到照片留言「你為什麼不向店家反應呢？」、「蛋黃原本就是一顆的...不太可能"夾"在蛋黃裡面...這大小包的時候很容易發現~~」。

另外也有網友留言「這個就只能看廠商要怎麼回應您了~做吃的外在因素真的很多 拍拍」、「這蟑螂好乾淨呀」、「我也覺得這髒螂怎麼有辦法被包進餡裡還能這麼乾淨，連腳上都沒卡任何餡料，好強。」對於網友爆料，不二糕餅目前尚無回應。

▲▼不二糕餅蛋黃酥疑似被爆料有蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

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