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泰勒絲IG發文挺賀錦麗　獲逾950萬讚眾多名人響應

▲泰勒絲表態挺賀錦麗的貼文，已有超過950萬人按讚 。（圖／翻攝泰勒絲IG）

▲泰勒絲表態挺賀錦麗的貼文，已有超過950萬人按讚 。（圖／翻攝泰勒絲IG）

文／中央社

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在Instagram發文表態支持民主黨總統候選人賀錦麗後，這則貼文截至今天已獲得逾950萬個讚，按讚者包括許多影視體育名人。

路透社報導，泰勒絲在昨天美國總統大選辯論後於社群媒體Instagram發文，告訴她的2.83億粉絲，她將在11月5日總統大選投給民主黨正副總統候選人賀錦麗與華茲（Tim Walz）。

泰勒絲在貼文中PO上自己與一隻貓咪的合照，並在文中自稱為「沒孩子的養貓女士」（Childless cat lady）。

迄今這則貼文已獲得逾950萬個讚，按讚者包括美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、WNBA超級新秀克拉克（Caitlin Clark）及女歌手席琳娜（Selena Gomez）等諸多名人。

此外，美國超級名模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）也按了讚，而她的丈夫是共和黨總統候選人川普女婿庫許納（Jared Kushner）的弟弟。

不過，川普的支持者億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在自家社群平台X寫道：「好的，泰勒絲…妳贏了…我會給妳一個孩子，並與我的妻子守獲妳的貓。」

據報導，馬斯克這則貼文被人批評為「噁心」、「厭女」及「猥瑣」。

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