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美國總統大選辯論「6大交鋒時刻」　川普罵賀錦麗史上最爛副總統

文／中央社

全美估有數千萬人收看的總統大選辯論落幕，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普在90分鐘內就多項議題直球對決，她在過程中火力全開，他則多數時間居於守勢。

賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）於美東時間10日晚間進行可能對選戰產生重大影響的首場電視辯論。據法新社與英國「金融時報」（Financial Times）報導，這90分鐘交鋒其中6個關鍵時刻如下：

●墮胎權激辯

在這場辯論中，賀錦麗猛烈批評川普在墮胎和生育權方面的立場。這項議題被她的競選團隊視為吸票利器。

當主持人問到墮胎權議題時，賀錦麗批評，美國憲法保障的墮胎權，因川普任內提名3位保守派最高法院大法官而遭到推翻，並指川普當選將實施全國墮胎禁令，這是「不道德的」。

她說：「一個人不需要為了同意政府觀點，而放棄他們的信仰或根深蒂固的信念，而川普當然不應告訴一個女人要如何對待她的身體。」

川普為最高法院辯護，說現在由各州決定是好的方向，同時否認會實施全國禁令。

他表示，民主黨人的墮胎政策「很激進」，但他認為墮胎應該是各州的事，並攻擊賀錦麗副手華茲（Tim Walz）的墮胎立場，聲稱華茲支持「出生後處決」嬰兒。不過主持人戴維斯（Linsey Davis）隨即出聲糾正表示，美國沒有任何一州允許在嬰兒出生後殺嬰。

●移民吃狗論

川普一再試圖將話題引導至移民議題，抨擊總統拜登政府處理美墨邊界移民湧入的手法，試圖拿非法移民進入美國各地社區來煽動恐懼，甚至拋出「移民吃狗吃貓」等爭議言論。

雙方激辯其中一幕，川普一再提起無事實根據的說法，聲稱俄亥俄州有海地移民偷民眾家中寵物來吃。他說：「在春田巿（Springfield），他們在吃狗…他們在吃貓，他們吃當地人的寵物。」

不過當主持人指出，當地政府機構並沒有發現這類犯罪事件的可信證據時，川普又荒誕不經地聲稱「電視上有人」這樣說。

●外交政策對決

在外交政策上，賀錦麗批評川普在國家安全和外交政策上「軟弱而且犯錯」，並稱川普已淪為國際笑柄，輕易地就被一些全球最糟糕的領袖操弄。

她說：「我以美國副總統身分走訪世界，全球領袖都在笑川普。我與軍事領袖談話，其中一些人曾與你（川普）共事，他們說你很丟人。」

川普則將賀錦麗貼上「痛恨以色列」的「糟糕談判者」標籤，還說「要是她當上總統，我相信以色列2年之內就不復存在」。

●終結俄烏戰爭

在俄烏戰爭議題上，主持人直截了當地詢問川普是否希望烏克蘭戰勝。川普沒有回答這個問題，而是說：「我希望戰爭停止，我希望拯救那些遭到毫無意義殺害的人們。」

賀錦麗警告，川普若當選不但會「拋棄」烏克蘭，還會被俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「當午餐給吞了」。

川普則痛批賀錦麗是「史上最差的副總統」，並聲稱她未能在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，透過談判來阻止戰爭爆發，還自稱與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和蒲亭都「非常熟」。

●被「偷走」的2020年大選

辯論中，川普再次提到他拒絕接受2020年大選結果，堅稱有「大量證據」顯示選舉「被人偷走」。

賀錦麗則是幾乎毫不掩飾地引用對手過去在實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）中的經典名言，稱川普「已被8100萬人開除了」。她說：「顯然這讓他很難消化，但我們禁不起再次出現像他過去那樣，試圖在自由公平選舉中顛覆選民意志的美國總統。」

●賀錦麗的非裔背景

川普先前曾說賀錦麗出於政治目的「碰巧變成黑人」，他今天在辯論時被問到這番內容不實的發言時表示，他「一點也不在乎」她的種族。

川普說：「我不在乎她是什麼人，這件事是小題大作，我一點也不在乎。她想當什麼人，我都無所謂。我在某個地方看過她說她不是黑人，然後我又看到她是黑人的消息，無論如何都無所謂。」

賀錦麗回應時表示：「老實說，我認為這是個悲劇，有個想成為總統的人，在他的職業生涯中一直試圖利用種族來分裂美國人民。」

賀錦麗繼續攻擊這位前總統在美國種族關係方面的紀錄，提到他的開發公司在1970年代因歧視非裔房客被起訴，以及川普質疑前總統歐巴馬的國籍，散布有關他出生地並非美國的陰謀論。

 
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