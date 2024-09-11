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川普宣稱總統辯論會「被操弄」　自認贏賀錦麗很多

文／中央社

美國共和黨總統候選人、前總統川普今天在沒有提供證據的情況下宣稱，他與對手民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）間的辯論「被操弄」，認為自己表現「贏很多」。

他今天一大早接受右翼的福斯新聞頻道（Fox News）晨間脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）採訪時表示，這是他「有史以來表現最好」的一場辯論，並認為他「贏很多」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在節目中抱怨：「正如我所料，這是一場被操弄的局，當你看到他們一直挑我的毛病，卻不糾正她的錯誤時就能知道。」

▲▼ 川普辯論會後接受採訪。（圖／路透）

▲川普辯論會後接受採訪。（圖／路透）

根據左傾監督組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）整理的採訪逐字稿，川普表示：「美國有線電視新聞網（CNN）正直多了。我們跟拜登（Joe Biden）進行的是更光明正大的辯論。」

川普告訴「福斯與朋友們」：「我說的很多話都被駁斥、完全反駁，但她卻想說什麼就說什麼。我說的明明是對的，但他們會糾正你。」

他在沒有證據的情況下指控主辦辯論的美國廣播公司（ABC）為「最不誠實的新聞機構」，認為這場辯論對他不利。

川普還批評流行巨星泰勒絲（Taylor Swift）在辯論結束後不久表態支持賀錦麗。他說：「我不是泰勒絲的粉絲…她是一個非常偏向自由派的人。她似乎總是支持民主黨人，而她可能會為此在市場上付出代價。」

印第安納州地方電視台FOX59報導，當被問及是否會參加另一場辯論，川普表示他傾向不要。

川普說：「我傾向不再參加，因為我在這場辯論會贏很多。但我認為應該讓事情沉澱一下，看看會發生什麼事。」

 
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