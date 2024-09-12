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川普賀錦麗辯論後再同台　911紀念活動暫擱歧見握手寒暄

▲賀錦麗與川普都出席911紀念活動。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲賀錦麗與川普都出席911紀念活動。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普與他的競選對手賀錦麗在結束激烈辯論後，今天皆出席紐約911恐攻週年紀念活動，暫時擱下政治歧見握手寒暄。

今天是美國911恐攻事件23週年，川普、賀錦麗、總統拜登，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨副總統候選人范斯（J.D.Vance）等政壇要角，現身911事件發生地「紐約世貿中心遺址」（Ground Zero）參與紀念活動。

▲▼美國副總統賀錦麗與前總統川普都出席911紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

路透社及法新社報導，川普與賀錦麗在紀念911活動期間握手，而且還寒暄了幾句，即便兩人昨晚才進行激烈的總統候選人辯論。

據報導，賀錦麗如同昨天辯論開始時那樣，出乎意料地主動與川普握手致意，拜登在一旁目睹了兩人辯論後不久的第二次握手。

在現場一座白色大理石紀念碑前，拜登輕輕地將手放在花圈上，向在911事件飛機墜毀喪生的其中40名死者致敬。

23年前，蓋達組織（Al-Qaeda）在9月11日當天對紐約市發動恐攻，造成近3000人喪生，期間劫持飛機撞向世貿中心。

在今天紀念活動上，911事件喪生者的妻子、丈夫、兄弟姐妹及孫子孫女們，念出了他們已故家屬的名字，現場氣氛莊嚴。

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