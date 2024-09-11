高雄車站出現「搶手機怪客」！假裝問時間靠近...鐵路警回應了

▲高雄車站出現搶手機怪男，鐵警局循線展開調查。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

搭車注意！有民眾在社群平台揭露，高雄車站出現「搶手機怪客」，這名陌生男子會一直靠近想搶手機，通常在下午4、5點出現，不少民眾也紛紛留言曾經有遇到，「嚇到心臟差點跳出來！」對此，鐵路警察局高雄分局證實確有此事，經查該男子在4日、10日都曾出沒，將循線通知該名男子到案說明，依法偵辦。

有網友10日於網路平台發文指出，「有在高雄車站搭火車的要小心，這個人會一直靠近你，想要搶你的手機還會一直跟著，通常都是在下午4、5點那邊出現」。

其他受害者也紛紛留言稱，「他之前想問我時間，問到了還想搶走我手機，那時候差點心臟跳出來…」、「他有悠遊卡，會坐區間，一次找我問時間，想把我手機搶走，但沒成功」，不少網友看了相當驚慌直呼「大崩潰，放過高雄人」、「是不是很多高雄人都遇過」。

▲高雄車站出現搶手機怪男，鐵警局循線展開調查。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，鐵路警察局高雄分局證實此事表示，4日曾接獲民眾致電稱，有家人在高雄車站等車時遇到一名陌生男子騷擾，另查網路平台發現也有多位民眾曾遭遇類似情形。

鐵警局獲報後根據民眾提供的時間、地點調閱監視器過濾，經比對4日、10日出現的陌生男子為同一人，後續將循線通知該名男子到案說明，依法偵辦，並持續加強站區、列車等處巡邏，維護公共安全。

鐵警局也呼籲，民眾如於站區、列車有發現可疑情形或有 安全疑慮，除撥打110報案電話，也可通報列車長或使用臺鐵簡訊 通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921-765-125，及時尋求協助，共同維護旅運安全。