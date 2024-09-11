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社會 社會焦點 保障人權

不甘被甩！阿兵哥狂PO女友性愛片「可愛奶大」　還嗆殺過3741人

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲康男不甘心被分手，竟將女友的性愛片上傳11個色情網站遭判刑8月、6月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名康姓阿兵哥不滿女友提分手，事後又發現女友和自己的麻吉在一起，竟失控將2人交往期間雙方合意拍攝的性愛影片，上傳到10個色情網站兜售、供他人瀏覽，並公開女方姓名、地址、學校等個資，女友不堪其擾向法院聲請保護令，沒想到康男竟變本加厲，私訊恐嚇女友「我已殺過3741人，詳細無法透露，一級保密」。高雄地院審理，依違反個資法判刑8月，違反保護令、恐嚇危害安全罪部分，判處6月徒刑，得易科罰金，全案還可上訴。

判決指出，康男和女友交往期間，握有女方許多裸照、性愛影片，2021年7月女友突然向他提出分手，他為了報復女友，竟將女友有露臉的性愛片、私密照上傳伊莉成人網站，並向不特定人兜售猥褻影像，之後又上傳到「Xvideos」等10多個色情網站供人觀覽，並在附加「性感成熟LO妹子外套做愛」、「台灣成熟可愛奶大妹子摸奶」、「科大大四XX系帶眼鏡無套做愛」、「自慰」、「自慰露白醬」等標題，還公開女友學校、科系、年齡、地址、身分證字號等個資。

康男甚至將上述色情網站連結，張貼在自己的個人臉書頁面，甚至私訊傳給女友的3名好友，女友得知後立即報警，並向法院聲請保護令，沒想到康男更加肆無忌憚，竟私訊恐嚇女友「妳與妳的朋友如死亡，將以車禍為理由死亡」、「無法重來那就死吧，最近請小心」，法院核發保護令後，康男仍持續傳訊恐嚇，「我已殺過3741人，詳細無法透露，一級保密，口供證明殺人事實」、「保護令對我沒有效，依然無法停止，不明白跟同居有什麼關係，我不記得對妳家暴過」。

康母出庭證稱，兒子和女友是透過網路交友認識，交往後一起在女友學校附近租屋同居，因為他是第一次談戀愛，投入很多心力，後來女友以要搬回高雄老家為由提分手，康男完全無法接受，事後又發現女友和他的國中好友交往，更讓他感到忿忿不平，雖然家人曾多次規勸，但兒子仍產生不甘心、報復心態，進而犯下本案。

高雄地院審理認為，康男在警詢時坦承上傳女友性愛片到色情網站並藉此營利，認定康男犯行明確，事後更恐嚇女友及以騷擾行為違反保護令，上傳性愛片部分依違反個資法判刑8個月；恐嚇、違反保護令部分，分別判處3、4月有期徒刑，應執行有期徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

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