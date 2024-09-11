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長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院將由高雄長庚醫療團隊接手管理 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權變天，明年起將轉由長庚體系接手管理，但大同醫院醫護不滿工作權可能受損，號召院內員工26日前往市府抗議。對此，長庚醫院也給出3大承諾，不僅福利制度、年資特休全數沿用，今年8月底到職的正式員工也將會每月加發5000元。

高雄醫學大學自2010年起接受高雄市政府委託經營，履約15年期滿，高醫大也依程序辦理後續招標，不過衛生局認為長庚醫療法人以較優條件取得第一議約順位，經過專家審議評選程序，最終是由高雄長庚醫院獲得經營權。

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針對大同醫院現任醫護提出質疑，高雄長庚也強調「工資計算優於現狀」、「福利制度全部保留」、「年資計算概括承受」，希望所有員工繼續留任，為市民的健康共同努力。

▲高雄長庚祭出114年加薪5000元留人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄長庚祭出114年加薪5000元留人。（圖／記者許宥孺翻攝）

而先前高雄長庚醫院給出承諾，於合作計畫期間，持續保障未來工資計算優於現狀標準，今日長庚醫院也明確的指出，「大同醫院113年8月31日前已到職且留任的一般正式員工(不分職級)，將於114年加發每人5仟元/月。」主治醫師則另協商保障優於現有工資計算標準。定期契約護理人員則概括承接並優於現有條件，並鼓勵轉任正式員工。

高雄長庚醫院也承諾，於113年8月31日前已聘僱到職於市立大同醫院的一般正式員工，留任後之「年度特休日數」計算，將全數概括承受；在「福利制度」上，將全部沿用現行福利制度(包括就醫優待、員工子女教育補助等)。

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