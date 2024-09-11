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川普辯論打強勢外交　內政議題拋「移民吃狗」保基本盤

▲▼川普此次電視辯論的表現差強人意，連帶集團股價也跟著一瀉千里。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普10日辯論會，提出移民吃寵物的言論。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓10日專電

美國總統大選可能「僅此一場」的辯論登場，川普批賀錦麗政策照抄拜登之際，不忘拋出「移民吃狗」等爭議言論力保基本盤。外交部分則再次將拜登政府形容為弱者，強調由他主政，當前的戰爭短期內就會結束。

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天在費城正面對決，整場90分鐘的辯論會2人針鋒相對、互有批評，面對賀錦麗次次就他最在意的點開酸，川普明顯處於守勢，雖然沒有大暴走，但仍數度動怒，一度說出「拜登恨賀錦麗」的情緒性發言。

賀錦麗提到川普總愛在造勢掰一些虛構人物，支持者覺得無聊提前離場。川普無視主持人提問，為自己的造勢人數辯護，隨後又開始偏離主題，談論無證移民「在城裡吃民眾的寵物」，「在俄亥俄州春田市（Springfield），他們在吃狗。那些人（無證移民）入城，他們吃貓」。

一如於6月與拜登對決時，川普使用天女散花的方式對拜登發動沒有節奏的攻勢，他這次面臨明顯有備而來的賀錦麗，沒有把握黃金時段，直搗賀錦麗飽受政策立場不一的質疑，東扯西扯，未做出有力追擊。

例如當賀錦麗指控川普執政時把晶片賣給北京，讓中國的競爭力足以趕上美國，以及川普甚至在疫情期間感謝中國領導人習近平等。對此，川普反擊，「他們（中國）是跟台灣買（晶片）」，接著再批評身為經濟學者的賀爸是馬克思主義者，卻沒有強勢追打賀錦麗的經濟政策。

每逢美國大選，墮胎都是民主黨及共和黨攻防的核心之一，川普反擊賀錦麗「身體自主權」的立場，走道德高位稱墮胎議題撕裂美國52年，而他達成不可能任務，由地方政府決定這個議題，反問高舉讓女性自行決定墮胎與否的賀錦麗「是否會同意讓懷孕8、9月者墮胎？」

這個提問看似犀利，但墮胎權是賀錦麗最關切、最熟的議題之一，她回應，自己與全國的女性談過這個議題；川普則繼續保持戰略模糊立場，拒絕回應是否會否決全國墮胎禁令。

川普今晚也未能就長期議題提出確切解方。他任內極力想廢除俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）不成，今天被問到是否能拋出較佳的健保政策時，他未正面回應，僅說：「我有一堆計畫，我現在還不是總統。你在不久的將來會聽到這個計畫。」

談到自己最得意的國際議題時，川普花相當大的篇幅強調自己外交談判技能，但未能提出具體說法。例如被問到是否認為烏克蘭應贏得戰爭時，他使展迴避技能，只說戰爭該結束，「我想挽救生命」。

他再次形容拜登及賀錦麗是弱者，重申如果是他當家、這些戰爭不會發生的論調，伊朗根本沒錢資助巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

川普強調自己就職前就會把這些局勢擺平，同時毫無根據地指控賀錦麗恨以色列也恨阿拉伯人。

整場下來，川普一如既往維持好鬥語調，手指著賀錦麗反駁。他經典的反殺時刻就是在他指控賀錦麗政策立場變變變，賀錦麗忍不住搶著回應時出現。川普當時停頓一下說：「現在是我發言的時段，這聽起來是不是耳熟？」

賀錦麗2020年與時任共和黨副總統候選人彭斯（Mike Pence）辯論時遭彭斯打斷，她當時也是祭出死亡凝視，對彭斯說：「現在是我發言的時後。」

辯論進入最後結辯時，川普在言辭上出拳，雖然炮火猛烈，但無新意，只把話題繞回拜登治下世界將陷入第3次大戰，還讓數百萬人進入美國，其中許多是正在摧毀美國的罪犯，指賀錦麗是美國史上最爛副總統。

兩人有攻有守，但未就政策進行實質辯論，也沒做出重大正式宣示，下一場交鋒的時間未定。雙方副手將於10月1日辯論。

 
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