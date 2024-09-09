花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

記者黃彥傑、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉8日午後強降雨，二子山產業道路溪水暴漲，一行8車、21人的溯溪團受困，其中31歲林姓男子開吉普車載著2歲兒嘗試過溪，不幸遭洪水沖走，搜救人員昨晚10時許尋獲林男遺體，今早（9日）搜救人員擴大搜救，上午10時36分許在離事故地點4.5公里處找到失聯的2歲兒，人卡在水門柵欄上已死亡，林妻看著兒子成了冰冷的遺體，當場跪地痛哭。

▲2歲男童遺體尋獲，媽媽不忍看遺體，崩潰跪地痛哭 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林妻昨天早上才在IG分享和2個女兒在海邊戲水的天倫照，怎料下午老公和兒子就遭溪流沖走，她在IG PO出兒子失蹤前的最後身影，拜託在出海口附近的花蓮人幫忙尋找，難過喊「弟弟媽媽好想你，回家了好嗎？我叫你叫好久了，回家了！」今早林妻帶著兒子最愛的玩具、小被被、零食到現場，向兒子喊話「你最愛的車車都帶來了，還有你在媽媽家搶著蓋的小被被都有，我們一起回家好嗎？」、「弟弟，回家了好不好」。

▲花蓮吉普車渡溪翻覆，造成31歲林男2歲兒父子雙亡，林妻當場跪地痛哭 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

搜救人員今天投入無人機擴大搜救，出動50人、空拍機4台，分6組在翻車地點到出海口部分進行地毯式搜索，上午10時36分許，在距離事故地點約4.5公里處發現男童，但人卡在發電廠水柵欄上已死亡。遺體打撈上岸後，林妻情緒瞬間崩潰，不忍見兒子遺體，雙膝跪地痛哭，場面令人鼻酸。

▲搜救人員在距離事故點4.5公里的水閘門（紅框處）發現2歲男童遺體。（圖／記者王兆麟翻攝）