對iPhone 16失望跳槽安卓？果粉搖頭曝「市場2現況」：等明年買i17

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果在秋季發表會公開iPhone 16系列，不少人看完後很失望，批評根本是在「擠牙膏」，甚至想要跳槽安卓，不過有果粉點出2原因，即便iPhone了無新意，也不會想換安卓的手機，頂多只是再用一年，等明年再換手機，「iPhone也沒有差到讓你非跳不可阿」，貼文曝光，一票點頭。

有網友在PTT發文，不會因為對iPhone失望而跳到安卓，因為手機市場已經相當成熟，使用習慣也早已建立，再換一種操作系統，需要花費大量的時間和精力去適應，「何必花力氣再重新學習？」他透露，自己之前就是用安卓手機，使用後不滿意，「跳到iPhone 4以後，就一路一到兩年換一代，換到現在15」。

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他認為，既然現在的手機用得好好的，為何要花時間和精力去適應新的操作系統呢？人們其實不願意放棄已經建立好的舒適圈，「特別是你老了，根本不想只是為換而換」。

安卓之所以無法撼動蘋果的地位，一來是當年iPhone4時代打下的良好基礎，二來是消費者習慣已經養成。他提到，周圍的朋友年紀大約32-45歲，已經不會花時間研究手機了，手機選擇只有2種，「手上iPhone有點舊了，換吧，或是想換大一點的螢幕，就買MAX，想輕巧一點就買基本款」。

另一種則是，覺得新款和舊款沒有太大的差別，就再用一年，明年再換，至於了無心意，要出走安卓這個選項，原PO直呼「還真的從來沒看過有人這樣」。

▲iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



貼文曝光，有網友認同，「真的欸，我就懶得再拿安卓惹」、「沒錯，重點就是，何必花力氣重新學習」、「正解爸媽都用iphone+ipad+windows，能不變就不變」、「同意，現在果粉連發表會都懶得看了」、「跟你同感，只有感覺手機好像很久沒換了，再買一隻蘋果，沒想過買安卓之類的」。

不過也有人認為，「我從安卓摸蘋果也只摸一兩天上手，適應什麼的，就是看人而已」、「需要重新學習嗎？我從i11用到15換三星，摸個一兩天就完全沒障礙了啊」、「同樣功能可以花一半價格來買，難道不是跳槽的理由嗎？跟學習還是了無新意沒有關係，純粹是經濟上的問題」。