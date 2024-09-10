「一半台灣人都會！」荷蘭百萬網紅點1習慣超噁　萬人共鳴：真的躁

▲台灣人有些吃飯習慣令外國人相當不解。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

荷蘭知名實況主「Siv HD」過去憑著多部《英雄聯盟》精彩影片，在YouTube擁有173萬人訂閱，他也在2023年3月公開自己即將搬到台灣定居，並於5月抵達台灣。然而，在台灣居住了一年多後，他也對台灣人的一個習慣感到相當不解，甚至直言「真的很噁心」，引發不少共鳴。

Siv HD近日在臉書突然有感而發指出，他每天醒來依然非常感恩，能夠在一個比自己的國家好很多的地方醒來，同時也稱讚台灣的人們非常友善、食物美味、時尚設計出色、遊戲文化盛行，「這裡的人民非常聰明。請記住我這些發自內心的讚美。」

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不過，貼文最後他卻話鋒一轉，點出他唯一要提的抱怨，「為什麼你們一半的人吃東西都要張著嘴巴？這真的很噁心，兄弟。」

貼文一出，馬上吸引近萬人按讚，不少網友紛紛認同表示，「吃個東西嘖嘖嘖咂咂咂真的讓人倒胃口」、「我也超討厭！為什麼吃東西會發出那麼大的聲音」、「可以去豬圈看，我看一堆人吃飯都張著嘴巴，可能在那邊長大的吧」、「最後一句認同到不行，聽到整個人都牙起來了」、「超有感！ 有夠躁的！吵死人」。

不過也有網友試著緩頰，認為「為了向人們展示我嘴裡的食物很美味，兄弟」、「可能因為那一半的人有很愛他們的媽媽，覺得孩子這樣吃才香，長大後他們就忘記改了」、「可能是這邊的美食文化吧～街邊小吃的影響，習慣邊走邊吃邊聊天」。