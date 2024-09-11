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賀錦麗猛轟川普「只會替富人減稅」　害美陷疫情與失業潮

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲川普10日和賀錦麗進行首場電視辯論（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨候選人川普10日和民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行首場電視辯論，首先提到經濟問題，賀錦麗猛烈批評川普（Donald Trump）只會替富人減稅，傷害美國中產家庭。川普則回擊，他將專注於對其他國家徵稅。

針對經濟問題，賀錦麗一開始就強調自己出身於中產家庭，她有一個計畫能夠幫助擔心經濟和生活成本的家庭，「我相信美國人民的雄心、渴望和夢想。」賀錦麗提到她的「機會經濟」計畫，承諾解決住房成本問題、幫助年輕家庭。

賀錦麗表示，「我支持中產階級，而川普支持有錢人。」她抨擊，川普當選後將重回過去老路，替億萬富翁和企業減稅。

川普回應，他將專注於向國外徵稅，就像他卸任後，拜登政府仍繼續向中國徵稅。

賀錦麗指出，川普向國外課徵的稅收應改名叫「川普銷售稅」（Trump’s sales tax），而這些稅收成本最終將由美國中產階級家庭承擔，「川普留下來我們自大蕭條以來最嚴重的失業率，我們所做的就是清理川普留下的爛攤子。」

賀錦麗指責，川普的經濟政策很可能引發經濟衰退，「川普對你們沒有任何計畫，因為他對保護更有興趣，你看一下就會發現，這一切都是為了給富人減稅。」

川普回應，經濟學家認為他的計畫相當聰明，是一個好計畫，並反駁賀錦麗的經濟政策非常空洞，「她沒有計畫，她只是抄襲了拜登的計畫。」

►賀錦麗、川普握手了！　總統辯論台上「8年來首見」
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