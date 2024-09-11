「墮胎議題」火藥味超濃！川普狂說錯話　賀錦麗聽到猛搖頭

▲川普與賀錦麗首度交鋒。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選「第2場」電視辯論剛剛登場，談論到墮胎議題時，現場一度火藥味濃烈。川普多次口誤，反覆提出已經被證實錯誤的主張，讓賀錦麗聽到直搖頭。

川普對於墮胎議題的立場反覆不定，他這次回應提問時，堅稱不會簽署全國墮胎禁令，而是認為此議題應該交由各州自行決定。不過，川普也驕傲談到自己任命了3位最高法院大法官，這些人於2022年表決推翻美國憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe V Wade）判決，隨後在共和黨主導的各州，掀起墮胎禁令浪潮。

不過，川普回應問題時，多次把「維吉尼亞州州長」口誤講成「西維吉尼亞州州長」，之後才主動修正。他過去多次批評時任維吉尼亞州州長、民主黨人諾瑟姆（Ralph Northam）的墮胎政策。

川普也批評民主黨在墮胎議題上「太自由」，還多次錯誤宣稱民主黨支持「出生後墮胎」，「換句話說，我們將會處決嬰兒。」不過，主持人立即糾正，「這個國家沒有一州，殺死出生後的嬰兒是合法的。」

接下來，川普依然堅持錯誤主張，還質問對手是否允許懷胎「7月、8月、9月，或者甚至出生後墮胎？」讓賀錦麗搖頭說，「拜託！」

賀錦麗則是在墮胎議題上站穩腳步。她誓言簽署法案，恢復「羅訴韋德案」判決，並且直言川普「不應該告訴女性如何對待自己的身體」，「美國人認為某些自由，特別是對於自己身體做出決定的自由，不應該由政府來決定。」

墮胎被視為2024年總統大選的核心議題，而川普尋求更謹慎立場，已經成為共和黨的一個弱點，同時推高民主黨的投票率。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）8月民調顯示，51%美國人認為，賀錦麗處理墮胎政策時可以做得比川普更好，僅27%認為川普可以做得比賀錦麗更好。