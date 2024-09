賀錦麗「表情包」再翻紅！辯論猛搖頭嘲笑川普　右手撐下巴眼神困惑

▲辯論會中,賀錦麗以困惑的表情望向川普。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

2024年美國總統大選「第2場」電視辯論會,稍早於美東時間10日晚間9時(台灣時間11日上午9時)登場,民主黨參選人兼現任副總統賀錦麗首度對上共和黨候選人兼前總統川普。兩人首度握手後展開辯論,過程中賀錦麗的表情出現微妙變化,似乎屢屢質疑川普說謊。

根據《美聯社》,正如先前所預期,川普在此次電視辯論會上,再度重演先前即會上時的表現,針對賀錦麗進行誇張的諷刺。辯論開場時,川普便表示,「每個人都知道,她(賀錦麗)是馬克思主義者」、「拜登政府用瘋狂的政策摧毀我們的國家」。

面對川普撲天而來的誇張謾罵過程,賀錦麗時而微笑、時而搖頭、時而感到困惑。

▲川普表示要贈送一頂MAGA帽子,賀錦麗則將手靠在下巴,擺出一副有趣的表情。(圖/路透)

報導分析,川普造勢集會上的支持群眾們,向來喜歡川普針對賀錦麗的猛烈攻擊,不過此次辯論會面對更加廣泛的選民,目前還不清楚川普是否能從這種誇張的發言獲得任何優勢,這為賀錦麗提供一個突破的機會。

在此次辯論的開場,賀錦麗傾向於支持中產階級,並承諾未來將援助中產階級5萬美元,同時她也猛烈抨擊川普脫節,「川普沒有為你制定任何計畫,當你看見他的經濟計畫時,你會發現都是關於如何為最富有的人實施稅收減免」;川普則反駁,認為賀錦麗的經濟政策是一艘空船,「她才沒有計畫,她抄襲拜登的計畫」。

另外,川普在辯論會上抨擊賀錦麗「改變立場」,並指責賀錦麗試圖抄襲或效法自己過去的一些做法。川普表示,「我本來打算送她一頂MAGA(使美國再次偉大)帽子」;賀錦麗則笑了笑做為回應,把頭靠在手上,擺出一副有趣的姿勢。

《BBC》針對賀錦麗、川普辯論時的表情進行分析。認為當賀錦麗試圖救經濟與墮胎等核心議題傳達訊息時,賀錦麗直視鏡頭,就如同她正對著選民說話般;至於川普,則是在回應賀錦麗的提問時,完全避免目光與她接觸,他一如既往的好鬥語氣,用手指著賀錦麗進行反駁,尤其在討論墮胎議題時更顯焦躁不安。

Kamala Harris’ reaction to Donald Trump calling her a “Marxist” during the presidential debate. #Debate2024 pic.twitter.com/1ESL3PwpCu