日本外相上川陽子參選自民黨總裁　曾執行邪教13人死刑令

▲上川陽子曾拜訪首相官邸，在決定參選自民黨總裁時徵詢岸田文雄同意。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本將於本月進行下一屆自民黨總裁（黨主席）投票，預計12日公布告示、27日投開票。在此之際，舊岸田派出身的現任外務大臣上川陽子在確定獲得20名推薦人支持後，今（11）日下午召開記者會，正式表態參選總裁，盼能為全民打造全新面貌的日本。

根據《日本放送協會》，上川陽子11日下午在東京都召開記者會，正式表態投入自民黨總裁選舉，她表示原本只想全心全意擔任外務大臣這個職務，不過自從現任首相岸田文雄宣布退出總裁選舉，經過深思熟慮後，便決定投入總裁選舉。

身為外務大臣的上川陽子，在記者會中提到她出訪烏克蘭的經驗，親眼目睹慘遭戰爭蹂躪的土地。

▲日本外務大臣上川陽子11日下午召開記者會，宣布參選自民黨總裁。（圖／達志影像）

在政策方面的推動上，她表示不排除採取與國際合作的方式，共同構思如何對抗高物價、薪資調整、強化農林漁業發展，並活絡地方產業。同時，上川陽子也提到有意整頓日本國內的交通與通信網絡，包括讓原定2027年以後通車的「中央新幹線」（東京都品川至名古屋段）能夠儘快通車。

在能源政策方面，上川陽子強調核電極為重要，因此將會讓核電廠能夠符合世界最高的安全標準，取得地方諒解後啟動核電廠，在與國民溝通的同時確保電力供應源源不絕。

在日本政壇備受討論的「選擇性的夫婦別姓」（允許夫妻在結婚時採用同一姓氏、或保有各自姓氏），上川陽子強調達成共識的必要性。而在黨內派閥資金等相關問題，上川陽子則強調尊重司法機關的判斷。

據悉，現年71歲的上川陽子在眾議院靜岡第1選區當選7次，為舊岸田派（宏池會）出身，此次是政治生涯中首度投入自民黨總裁選舉，過去曾擔任安倍內閣的法務大臣，2018年7月批准執行東京地鐵沙林毒氣事件主謀麻原彰晃與其餘12名奧姆真理教核心幹部死刑，法務大臣任內批准執行了16名死囚死刑，是1980年代後批准最多死刑執行令的法務大臣。