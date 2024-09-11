▲台積電不香了？知名拉麵店進駐熊本園區，開業2年收攤「租金工資全漲吃不消」。（翻自台積電臉書）

圖文／鏡週刊

2年前在台積電宣布到日本熊本設廠後，有不少日本商家看好當地經濟發展的潛力，紛紛進駐，其中一家知名拉麵店「天外天」，也特地把店面從熊本市中心，搬到台積電廠房的所在地「菊陽町」。一開始，天外天的收入達到預期，但經營2年後，天外天老闆承認，菊陽町的房租狂漲，工資也狂漲，他們已經吃不消，決定在11月10日結束營業。

據日本《每日新聞》報導，天外天拉麵店在2年前，看好台積電進駐熊本菊陽町後，會對當地帶來相當快速的發展。天外天也看好這波商機，於是把總店從熊本市中心，遷往菊陽町開店。一開始在台積電建立廠房時，由於現場許多工地工人與公司相關人員，需要解決飲食問題，因此這讓天外天的生意非常好，每天都有不少客人上門用餐。

不過就在台積電熊本廠正式營運後，狀況就變得不太一樣。業主說，由於店內人潮眾多，因此需要多招募人手，但找人真的非常困難，店內人手不足，導致營業時間只能從原本的供應午晚餐，變成只供應午餐。業者也說，找不到員工與打工族的真正原因，就是工資高漲。

業者承認，台積電等半導體企業的待遇很高，所以大家都不想做低薪的工作。業者說，過去他們曾在東京車站地下美食街招人，時薪是1300日圓（約新台幣296元），當時來了一堆人應徵。但現在於菊陽町同樣開價時薪1300日圓，卻招不到人。

▲天外天進駐菊陽町2年，決定收攤。（翻自X平台）

除此之外，還有另外一個問題，那就是租金高漲。熊本台積電開業後，當地的房價、租金一直飆升，這讓天外天也開始吃不消。所以最後忍痛決定，收掉菊陽町的店，打算再回到熊本市中心營業。

日籍媒體人矢板明夫就認為，台積電進駐熊本，對台灣和日本來說都是一件好事。但是對很多在地的企業來說，都可能面臨和「天外天」同樣的困境。如果處理不好，可能會引起一些在地民眾的反感。另外也有台灣網友說：「感覺跟新竹一樣，什麼都變貴！」、「熊本竹北化了。」



更多鏡週刊報導

台積電熊本廠誠徵清潔工 時薪303元「超破格」！附近地價漲4倍、保全也急徵

台積電讓熊本認識台灣食物！熊本超市推薦這款泡麵 台網友激動了

台積電讓台灣話、台灣食品「入侵」熊本！清潔員時薪2倍跳 當地人驚呆