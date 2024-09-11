經濟學者估：聯準會18日將降息一碼

▲美國聯準會降息在望。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

路透社最新一項調查顯示，多數經濟學家預測美國聯準會（Fed）將在2024年剩餘的三次政策會議上，分別調降利率一碼（25個基點）。101位接受調查的經濟學家中，僅有9人估計，聯準會會在下周直接降息2碼。

隨著通膨接近聯準會的2%目標，加上經濟放緩跡象顯現，決策者明確表示「時機已到」，應開始降低自2023年7月以來維持在5.25%至5.50%範圍內的聯邦基金利率。

在上周發布的8月份就業報告後，利率期貨合約曾短暫預計下周有超過50%的機會進行2碼的降息，但這一機率已縮小至約4分之1。市場仍然預期今年會有超過100個基點的降息。

紐約聯準會主席威廉姆斯（John Williams）和聯準會理事沃勒（Christopher Waller）上周晚些時候的講話，並未顯示9月有支持大幅降息的跡象。

根據9月6日至10日的調查顯示，絕大多數經濟學家（101人中的92人）預測，當聯邦公開市場委員會（FOMC）下周結束為期2天的會議時，將進行一碼的降息。

桑坦德銀行（Santander）美國首席經濟學家史丹利（Stephen Stanley）表示，「就業報告表現疲軟但不至於崩潰。上周五，威廉姆斯和沃勒均未對9月18日降息25個基點或50個基點的問題給出明確指引，但他們對經濟的評估相對樂觀，這表明25個基點的降息更有可能。」

在接受調查的主要經銷商中，桑坦德銀行在2024年的每次路透社調查中都提供了最一致的年終利率預測，直到7月時，該銀行將總降息預測從50個基點提高到75個基點。

受訪的71位經濟學家中，有54人表示，今年剩餘的會議上不太可能會有50個基點的降息，其中5人認為可能性極低。另有13人認為這一情況非常可能，並有4人表示「非常有可能」。

美國銀行（Bank of America）資深經濟學家巴維（Aditya Bhave）指出，「如果聯準會在9月份降息50個基點，市場可能會認為這是聯準會承認自己落後於形勢，需要採取寬鬆政策，而非僅僅恢復中性政策。」

自5月以來，路透社調查中的多數經濟學家一直預測聯準會今年將進行兩次降息，但8月這一預測增至3次。