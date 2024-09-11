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說到做到！北海道十勝與十盛宣布合作　兩大新品奶茶快收必喝名單

▲▼十盛,北海道四葉十勝鮮奶,奶茶。（圖／翻攝官網）

▲十盛推出全新奶茶系列，北海道四葉十勝牛乳與十盛宣布展開合作。（圖／取自北海道四葉十勝官方平台）

消費中心／綜合報導

奶茶控開喝了！身為奶茶人口袋裡一定有幾家私藏名單，有眼尖網友發現十盛奶茶已經改使用北海道四葉十勝牛乳，九月更推出兩大新品，厚乳奶茶「馥鐵觀音」以及輕乳奶茶「夏沁冬露」。十盛這次的升級可不只是換名字，他們獨家的奶茶基底皆使用北海道四葉十勝牛乳、北海道十勝奶粉與奶精調和而成，保留濃郁奶香與滑順口感，並依照茶感打造出厚乳系與輕乳系奶茶，讓人直呼「好想去爆喝」，請放進必喝名單內！

▲▼十盛,北海道四葉十勝鮮奶,奶茶。（圖／十盛提供）

北海道四葉十勝牛乳9月11日起對外宣布與十盛奶茶展開合作，十盛全部奶茶飲品皆用北海道四葉十勝牛乳，讓茶感與乳香完美融合、風味口感再升級，打造全新體驗！喜歡有茶香的醇厚奶茶口感，不能錯過新品「馥鐵觀音」，是一款茶香濃郁的奶茶，秘密就在茶品的調配上，以窖藏發酵金萱烏龍搭配雲南普洱，有焙火茶香也喝得到普洱獨特的回甘，直接擄獲愛喝茶的味蕾，口感溫潤，與濃郁的北海道牛乳融合後，帶來豐富層次的風味，一喝就上癮！

不喝咖啡因又想喝奶茶的時候，最適合來一杯輕乳奶茶「夏沁冬露」，採用古法熬煮的冬瓜與黑糖，完整封存冬瓜經典香氣，搭配上芳醇濃郁的北海道牛乳，勾勒出溫潤不甜膩的順口滋味，少了咖啡因喝起來清爽又有奶香，讓人忍不住一口接一口！

▲▼奶茶,十盛,北海道十勝,新品。（圖／十盛提供）

▲十盛推出新品使用北海道十勝四葉牛乳、北海道十勝奶粉與奶精依照黃金比例調製而成。

▲▼奶茶,十盛,北海道十勝,新品。（圖／十盛提供）

▲消費滿100元可參加貪喝扭蛋機活動。

新品上市期間還加碼推出萌翻天的乳牛限定杯，充滿療癒感！為了號召民眾一起到門市來嚐鮮，門市活動一波波，不但加碼9/11至9/18期間來店買任兩杯大杯新品，即可免費獲得價值69元的冬焙蕎麥、買四送二等優惠。即日起至九月底，門市消費滿100元還可參加貪喝扭蛋機活動，有機會獲得9折、免費新品招待、品牌乳牛紙膠帶等好禮， 100%中獎率，有扭就有獎，還有機會贏得大瓶北海道十勝四葉牛乳！

▲▼十盛,北海道四葉十勝鮮奶,奶茶。（圖／十盛提供）

▲十盛與北海道四葉十勝牛乳合作推出全新奶茶，並祭出一系列門市優惠

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