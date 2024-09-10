于北辰收民眾黨前黨工「金流檔案爆料」附黨證　當事人傻眼：假的

▲退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰。（圖／《豈有此呂》）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料，查扣的柯文哲隨身碟，記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字。對此，退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰表示，他收到一名自稱民眾黨前黨工的金流檔案爆料，願意提交給檢方，但事後卻被發現該黨工的黨證照是被盜用的。

于北辰10日向《民視新聞》表示，他近日收到一名張姓民眾黨前黨工的爆料，指出過去在民眾黨內曾幫忙高層救援硬碟，並在硬碟中看到與「1500」相似的檔案。該名黨工表示，他過去被于北辰帶過，因此決定將這檔案交給于，而該檔案中也提及各大知名公司的老闆姓名。

對此，于北辰表示，他沒辦法證實檔案的真實性，但若是可靠的資料，願意交給檢方採用。

然而，有網友根據于北辰提供的資訊、黨證照片追查，發現該名張姓黨工是一名饒舌歌手，過去曾在個人的YouTube上傳拿到民眾黨的黨證照，紛紛留言詢問是否照片被盜，或他就是爆料本人。

「到底什麽情況？我都完全狀況外」，張姓男子也留言表示，他今天一上線就看到許多人留言告知，但他對此一頭霧水，「貌似黨證被人盜了還啥的，等下就去搜一下然後準備發影片澄清一下」。