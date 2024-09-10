8白委遭民進黨裂解？　黃國昌：柯文哲已清楚交代「不准分裂投票」

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／Yahoo TV智會Z世代提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨陷入群龍無首狀態，且不觸碰敏感的「代理黨主席」議題。面對立法院即將開議，少了每週二、五一同討論運作的柯文哲，民眾黨團未來該如何運作？民眾黨團總召黃國昌透露，柯文哲有非常清楚交代「黨團成員不准分裂投票」。

黃國昌接受黨團主任陳智菡的「智會Z時代」網路節目訪問，被問到柯文哲因決定不抗告，接下來最長有4個月沒有黨主席，民眾黨團戰力能否像第一會期一樣，且領導黨團重責大任恐將落在黃國昌身上？黃國昌表示，柯文哲是一個有先知灼見的人，柯跟他花最多時間在討論的就是民眾黨立院黨團。

黃國昌提及，柯文哲先前有清楚地說，每一個立委都要在自己的工作崗位發揮最大戰力，因為每一個人都不可以忘記，現在立法院當立委，是選民一票一票的託付，而委員也承擔了這樣的託付，「今天不管柯文哲遭遇到什麼樣子的磨難，他心裡面在想的，還是民眾黨對於選民曾經所做過的許諾，因此未來民眾黨團的運作會一如往昔，正常的運作。」

黃國昌舉例，柯文哲2日凌晨被無保請回時，幾乎所有立委都在現場待到凌晨3、4時，但早上8時準時出現在立院報到，並在3日召開優先法案記者會，跟社會說明優先法案清單，這是在柯文哲領導下所建立的工作習慣、風格與自我要求，相信會持續延續下去。

現場有學生建議，民進黨主席賴清德可能會從8名白委下手，因為賴一定希望綠在立院席次過半，所以9月開議之後，民眾黨團若有立委跑票，一定要立刻開除黨籍、遞補不分區立委，否則會讓民進黨在立院過半，後果不堪設想。

黃國昌則說，「這件事情我必須要說，柯文哲他有設想過，所以他有非常清楚的交代，黨團成員不准分裂投票，這個意志非常的清楚，你想到的事情，柯文哲也想到了。」以民進黨要裂解第三勢力政黨所使用過的手段，自己全部都親身經歷過，就是「一手蘿蔔一手棒子」交互為用，便可以順利裂解。

黃國昌指出，這件事確實值得民眾黨注意，但相信所有黨團成員都記得一件事情，也就是「你們是憑什麼當上立委」和「敢做出謀取個人利益，而不顧整個黨團利益、選民托付的事情，民眾黨支持者是絕對不會容忍的」。