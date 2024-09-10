華碩子公司爆內線！AI產線策略換股海撈360萬　18人遭約談偵訊

▲台北地檢署指揮調查局偵辦華碩子公司內線交易案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

華碩集團子公司研揚科技在去年以換股方式，收購捷波資訊逾3成股權，整合工業電腦主機板等相關產線，但檢調接獲情資，有內部人涉嫌在這項利多消息公告前後，私下進場買賣捷波公司股票，3組人馬內線交易不法獲利約360萬元，台北地檢署10日指揮調查局兵分20路搜索，並約談林姓法人董事代表等18名涉案嫌犯。

上櫃公司研揚科技(6579)號稱AI人工智慧領航者，是工業嵌入式計算機平台設計、製造和工業4.0與物聯網智能解決方案的領導廠商，2011年加入華碩集團，2023年3月22日，研揚與另家上櫃公司捷波資訊(6161)同時公告，由研揚增資發行普通股，然後以1:2.5的比例換股，收購捷波35.09%股權。

這項策略合作收購案，讓成立30多年的捷波資訊加入華碩家族成員，對捷波算是正面利多消息，依《證券交易法》規定，因業務提前得知訊息的內部人，在重訊發布前後一定期間內，不得買賣相關股票，但研揚的法人董事林姓代表與吳姓員工、捷波的黃姓經理人，卻涉嫌以親友名義進場交易。

檢察官劉韋宏指揮調查局台北市調處蒐證發現，估計3組人馬利用內線訊息買股，獲利各約200萬元、150萬元、10萬元，搜索相關涉案人分別在研揚、捷波等公司的辦公座位及住處等20個地點，並依涉嫌內線交易等罪，約談林、黃、吳等18名被告到案說明。