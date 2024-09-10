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高雄弱勢失能長輩機構養護費提高　陳其邁：明年起加碼補助2千

▲▼陳其邁宣布：高雄弱勢失能長輩機構養護費　明年起加碼補助2千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁宣布，高雄弱勢失能長輩機構養護費，明年起加碼補助2千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中秋佳節將至，高雄市長陳其邁今（10）日前往左營區老人福利機構，慰訪住民以及照護人員，除了與長者互動高歌，合唱「快樂的出帆」、「月亮代表我的心」等多首國台語經典歌曲外，同時宣布高雄弱勢失能長輩機構養護費補貼自明年起每月加碼2千元，盼減輕市民負擔。

因應人口老化趨勢，市府持續強化長者的服務量能，陳其邁說明，從114年1月開始，高雄市的低收入戶及中低收入失能長輩機構養護費用補助從每月2萬2千元增加到2萬4千元，每月加碼補助2千元，希望減輕弱勢家戶的經濟負擔，同時降低機構營運壓力。

此外，市長也準備手工蛋捲和文旦與長輩分享，預祝大家中秋節快樂，並化身靈魂歌手一連高歌4曲，台下長輩也跟著哼唱打拍子，現場氣氛歡樂。

▲▼陳其邁宣布：高雄弱勢失能長輩機構養護費　明年起加碼補助2千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁前往左營區老人福利機構慰問住民以及照護人員，化身靈魂歌手與長者共同歡唱國台語經典歌曲，也送上手工蛋捲和文旦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁宣布：高雄弱勢失能長輩機構養護費　明年起加碼補助2千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局表示，截至今年8月底，高雄市老年人口已達53.6萬人，即將邁入超高齡社會，考量物價及基本工資持續調升，機構營運成本增加，因此決定加碼補助。

自市長陳其邁上任以來，已經爭取衛生福利部補助逾2.3億元，用於協助全市152家老人福利機構增設119火災通報裝置、自動灑水設備、進行電路汰換及改善寢室隔間等工程，全面提升公共安全，連結中央、民間資源，共同打造讓長輩安心、家屬放心的照護環境。

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