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社會 社會焦點 保障人權

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...6000套禮服全毀損失破2億

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄新興區中正、林森路口的知名婚紗店「翡麗婚禮」，今（10）日下午突傳火警，4層樓全面燃燒，現場火勢猛烈，狂竄濃煙，消防獲報後立即趕往出動14車49人搶救，所幸3員工即時逃出。不過，現場除了5、6000件禮服全面燒光，養在店裡的3隻貓咪也葬身火海，預估損失金額高達2億多。

▲▼ 快訊／高雄市區婚紗店火警！猛烈火勢狂竄濃煙　消防出動搶救中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市區婚紗店火警！猛烈火勢狂竄濃煙。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光　3店貓葬身火海。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光　3店貓葬身火海。（圖／記者陳宏瑞攝）

翡麗婚禮錢姓負責人說，在地經營已經17年，今天店裡公休，會計去銀行回來時發現4樓攝影棚突然起火，2、3樓的禮服超過5、6千件全部燒光，預估損失金額可能高達2億多，而養在店裡的3隻貓咪因為關在籠子裡，可能也都葬身火海。

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光　3店貓葬身火海。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲翡麗婚禮錢姓負責人說，5、6千件禮服全燒光，3店貓也沒逃出。（圖／記者陳宏瑞攝）

第一大隊副大隊長彭保景表示，因為建築物裡面很多木造隔間，所以火勢猛烈，火勢在15時52分獲得控制，目前殘火處理中，起火原因尚待火調科進一步鑑定。至於店貓部分目前以救災為主，尚未尋獲。

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光　3店貓葬身火海。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲火勢已獲得控制，目前殘火處理中。（圖／記者陳宏瑞攝）

由於火勢相當大，考量安全及救災需要，新興分局中正三路派出所於現場協助疏導交通，目前中正路段向東至中山一路改道，向西至忠孝一路改道；林森一路向北至復橫一路改道，向南至六合一路改道，呼籲用路人勿靠近。至於詳細狀況尚待進一步釐清。

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