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罕見！日本公車長出「毒菇」　照片破千萬人點閱

日本公車長出紅色「蘑菇」　照片千萬人點閱！網：生命力驚人

▲日本京王巴士意外長出一朵「蘑菇」，可說是非常罕見，至今已有逾1千萬人點閱。 （鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

日本京王巴士日前透過X以「豐收之秋」為題發文，照片引發民眾熱議。原來是他們的公車意外長出一朵「蘑菇」，可說是非常罕見，至今已有逾1千萬人點閱。

仔細看向公車後車門邊，只見1朵紅褐色「蘑菇」直接從車體長出來，看起來生命力超強，瞬間引發網友熱議「生命力驚人」；京王巴士則表示，這朵蘑菇已被採下，安全無虞。

日本公車長出紅色「蘑菇」　照片千萬人點閱！網：生命力驚人

日本公車長出紅色「蘑菇」　照片千萬人點閱！網：生命力驚人

▲蘑菇顏色鮮艷，恐怕為毒菇。（翻攝X@keiobus_info）

根據《朝日電視台》報導，栃木縣立博物館的學藝員山本航平說明，這看起來是有毒的「綠褐裸傘」或是相關的毒菇種，儘管是公車車體，但有可能從其所使用的木材的部分長出來。

該篇貼文至今有超過1,000萬次點閱京王巴士後續也感謝受到民眾們熱烈反響，不忘宣傳大家來搭乘京王巴士，並強調蘑菇是「真的」。


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