日政壇美女墜樓死亡！遭爆「曾當酒店妹」退選　差點當選日本小姐

▲年僅27歲的高橋茉莉，曾於今年2月獲國民民主黨提名參選東京都第15選區眾議員補選。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合外電報導

畢業於名校慶應義塾大學、曾於2018年代表東日本入圍「日本小姐」決選的政壇美女新星高橋茉莉，在遭到爆料曾在不良場所當酒店妹打工，強制退出東京眾議員補選後，本月4日驚傳倒臥在東京都千代田區公寓住處1樓，緊急送醫後宣告死亡，得年27歲，警方研判為墜樓輕生。

根據日媒《共同社》、《時事通信社》，本月4日，東京都千代田區一棟高級公寓大樓的1樓，發現一名年約27歲的年輕女子倒臥在地，緊急送醫後仍宣告不治，警方研判該名女子可能是以極端方式墜樓輕生，並證實該名女子的身分為曾獲國民民主黨提名參選的高橋茉莉。

▲高橋茉莉擁有美豔外型，不過卻被爆料過去曾是酒店妹。（圖／翻攝自Instagram）

高橋茉莉曾於今年2月受到國民民主黨擁立內定，參選4月東京都第15選區眾議員補選，然而不久後卻被媒體爆料，過去曾在不良場所擔任酒店妹賺取打工費，旋即在短時間內遭到黨內撤銷提名。

當時她曾在社群媒體X發文宣布退黨，「只因為先前曾在酒店打工的經歷，便被黨內逼迫取消參選，我只能含淚飲恨離去」，不過該段發文遭到國民民主黨的黨代表玉木雄一郎否認。

對於高橋茉莉的離世，玉木雄一郎聽聞後感到驚訝且難過，「接到高橋茉莉的死訊後，內心深感懊悔，難以停止悲傷。我和高橋茉莉，在東京都第15選區眾議員補選認識，最後黨內決定取消提名高橋茉莉。雖然我對於她的狀況感到擔心，但時不時還是能從社群平台看見她充滿精神的照片。不過這一次卻突然接獲死訊。」

▼高橋茉莉2018年曾代表東日本闖入「日本小姐」決選。（圖／翻攝自Instagram）

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