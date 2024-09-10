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跟團遊日！怪大叔用餐「超噁1舉動」狂裝熟　女崩潰：我好怕

▲▼桃園機場春節疏運總運量上看116萬人次。（圖／桃機公司）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前獨自跟團遊日，旅行團中也有一位大叔落單，起初她覺得對方很親切，怎料行為越來越誇張，包括不斷打探她隱私、叫她幫忙吃自己吃不下的東西，甚至直接翻她的袋子，儘管後來她刻意保持距離，大叔仍不放棄，讓她崩潰又害怕。

女網友在Dcard發文提到，前陣子她突然想出國，於是首次一個人跟團，「整團只有我和另一個大叔是獨自跟團，別人都是一家出遊，起先大叔很親切，沒想到後面越來越多很誇張的行為。」

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▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她接著哀怨道，「不管我走到哪，他都黏到我旁邊跟我聊天，即使刻意跟他拉超遠距離，或是句點他仍要聊；因為我們落單，吃飯座位每次都被安排在一起，大叔會趁這段時間打探隱私，問了我職業、是否單身、有過幾個對象，有幾次他吃不下的食物，竟叫我幫他吃，當然我拒絕了；再來是我習慣把喜歡的東西放到最後吃，有一餐我留了炸蝦，沒想到大叔直接夾走吃掉，我震驚到大聲問他，『你幹嘛？』結果他很理所當然地回，『妳放這麼久不是不吃嗎？』我整個傻眼。」

原PO表示，好幾次自由時間，大叔都會突然從旁邊竄出來，直到某次她忍不住詢問，怎麼這麼巧時，對方竟直球回應道，「因為我跟著妳走啊！」這番話讓她厭惡又害怕；不僅如此，大叔甚至會直接翻她袋子，還有亂拿她的行李。

▲▼約會,串燒,宵夜,喝酒,居酒屋,續攤,相親,聚餐,女同事,曖昧,女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

她不禁怒道，「最後幾天基本上都是冷漠臉加不說話來回應大叔，大叔還是可以自顧自地噁心我，不過也多虧噁大叔的逼迫，我意外交到好熱情又正常的朋友們。」

對此，網友們紛紛回應，「這人根本是變態吧」、「我也會留喜歡的東西最後吃或慢慢吃，要是我想最後慢慢享受的炸蝦被這樣吃掉，我絕對氣炸」、「超噁！還自己夾妳的食物，不會講過幾句話就以為在交往了吧」、「他根本就是自己在幻想，出國旅遊認識一個年輕妹子，然後可以有後續發展」、「吃我的炸蝦，我會跟他拚命」、「自我感覺良好的噁男」。

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