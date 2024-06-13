花蓮獨老鐵皮屋受震損幾傾倒　台積電量身打造幫修繕

▲▼台積電慈善基金會幫獨居的林伯伯完成房屋修繕，舉行了完工儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市林森路361巷一處鐵皮屋老宅，受到0403地震影響受損嚴重，經台積電慈善基金會會勘評估後，決定替獨自居住在這裡的林伯伯修繕房屋，經過一個多月，12日上午舉行了完工儀式，林伯伯感動展露笑顏，也向來慶賀的台積電志工、營建廠商、魏嘉彥市長、魏嘉賢議員及林軒羽里長表達真摯感謝。

71歲的林伯伯，獨自居住在林森路361巷中，這座屋齡比林伯伯還大的鐵皮房屋，是他從小出生成長的家，室內不到十坪的空間，環境相當惡劣，在強烈地震後實在不堪居住，經國華里長林軒羽向花蓮市公所聯繫狀況，並申請台積電慈善基金會修繕服務，才得以改善林伯伯的生活環境。

▲▼台積電特別保留林伯伯抄錄神佛聖號和行孝行善等語句的門板和製作了壁掛式小神桌，延續數十年來的信仰。

修繕後的房子由台積電及協力營造廠商依據林伯伯的生活起居量身打造，重新規劃廚房、客廳、臥房及廁浴等空間，還有飲水機、熱水器、洗衣機和電風扇等家電也是應有盡有，也特別保留林伯伯抄錄神佛聖號和行孝行善等語句字跡的門板，並為其從母親還在之時就供奉到現在的土地公製作了壁掛式小神桌，延續數十年來的信仰。

市長魏嘉彥親自到場為林伯伯祝賀，他表示，地震以來，感謝民間各單位發揮愛心，突破公部門的限制，投入資源也展現效率，才能讓受災弱勢民眾在最短的時間內安定下來，誠摯感謝台積電與營建廠商，營造了舒適的新家，也謝謝曾前來會勘的徐榛蔚縣長，還有最關心地方的林軒羽里長，以及安排林伯伯暫時收容的社勞課同仁。

▲修繕完工後的老鐵皮屋重獲新生。

台積電副理紀碧芳表示，該案原本的屋況非常差，老舊之外更有傾倒的危險，因此在與市公所的合作之下，來協助林伯伯的家完成修繕；她也提及，台積電修繕工作已步入收尾階段，總計455戶的完成率已達九成，也預計在六月二十號就會全部完成，讓大家回復正常生活。

▲老鐵皮受震後受損嚴重，台積電人員現場會勘。

此外，台積電為了感謝第一線工班人員修繕的辛勞，也振興花蓮經濟，即日起與花蓮在地四間飲料店合作發放千張兌換券，讓工班師傅們在逐漸炎熱的天氣可以來杯飲料、消消暑。同時，台積電也贈送150張飲料兌換券給花蓮市清潔隊，感謝清潔隊提供場地作為臨時工務所，也感謝救災過程中的諸多協助。