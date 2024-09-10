全紅嬋戴122萬「勞力士」遭酸奢侈　網挖真相…他急喊：放過她

▲全紅嬋戴師哥的勞力士。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋自巴黎奧運結束，帶著2金回國後，一舉一動都成為眾人的關注。全紅嬋近日戴著勞力士手錶「展示」的照片，遭網友批，「拿納稅錢買奢侈品，太過了。」相關說法馬上被其他網友挖出的真相推翻。

「全紅嬸戴勞力士」、「全紅嬋勞力士」相關話題近日衝上熱搜，不少人直呼全紅嬋「太奢侈」，還有人找出該支錶要價26.7萬元（人民幣，下同，約新台幣122萬元）。不過有網友馬上挖出，該支手錶不是全紅嬋本人的，而是同為中國跳水隊的選手楊昊的。

▲楊昊戴錶的貼文。（圖／翻攝自小紅書）

楊昊身為師哥日前帶著全紅嬋去玩密室逃脫，並在社群帳號上發了一張與全紅嬋的合照。眼尖的網友在該張合照中發現，楊昊的手腕上，正好戴著該勞力士手錶。

網友在該篇貼文底下留言表示，「昊哥手錶是你的吧？全妹被罵了。」楊昊也回應該則留言，「東西是我的，只求各路帥哥美女放過她（全紅嬋）。」

▲楊昊澄清手錶是自己的。（圖／翻攝自小紅書）

「真相大白」後，不少網友表示，「她只是戴上去拍了張照，而且就算是她的，那又怎樣了？成績與成果成正比不行嗎？奧運冠軍憑藉努力得來的獎金，想怎麼花就怎麼花」、「明星豪車豪宅一年幾億沒人酸，運動員不如明星嗎」、「勞力士能被咱們的奧運冠軍戴上，是它的榮耀」、「她全身帶滿都不關你的事」、「若真是她買的，別說她買一塊，她買十塊，兩胳膊戴滿了，我都只想說一句：妹妹好棒！好看」。