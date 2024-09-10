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民間出資整修市有老建築　新東舊時光再現藥仔會社記憶

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕，未來每週一、三、四、五提供預約導覽，每週六上午10時至下午4時開放自由參觀，邀請各界共同回顧製藥產業發展歷程與在地家庭生活故事，預約請洽新東舊時光官方網站https://cherihsu.azurewebsites.net/。

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，許全成先生擔任台南縣政府公務員，許氏家族自1956年起居住於此日式宿舍，2019年宿舍歸還市政府後，遂與社區合作成立「許願傳愛文教協會」並認養宿舍，除了爭取文化部私有老建築保存再生計畫補助1033萬元、市政府增額補助265萬元之外，許氏家族也投入717萬元，可見家族對其舊家的情感相當深厚，願意出資協助整修市有房產，市政府對此亦相當感謝。

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，新東舊時光建築具有時代意義，除了見證台灣生藥株式會社於日治時期的輝煌，也記錄了戰後公務員家族的生活點滴，體現台灣百年來的時代更迭和社會變遷。而建築本身則展現日式建築的傳統工藝，並配合台南在地風土環境與現今防震防水考量而有所調適，連同多棵珍貴老樹與植栽形成的日式庭園風貌皆一併保留，使其能夠繼續承載歷史、文化和記憶，並與周遭環境共生共榮。

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許願傳愛文教協會許智睿理事長說明，新東舊時光將以文化傳承和深化在地故事連結為永續發展目標，將提供三個面向的服務，包括「展示空間—呈現戰後家族居住記憶及展示新營藥仔會社史跡」、「社區據點—提供場地預約租借合作」、「社區互動—結合學校資源與地方社群辦理多元體驗及教育推廣」，期望能夠成為溪北地區重要文化據點。

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局也提到「2024年歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」已開放受理至10月17日，本年度計畫包括補助上限80萬元的建物整修類、上限30萬元的規劃設計類、上限20萬元的教育推廣類等三個類別。若已有明確目標或已著手準備申請文件的民眾，亦可電洽文化局文化建設科（06-2981738）或「好舊。好」輔導團隊（06-2757575#54226）瞭解，團隊將視需求現地輔導，亦可透過計畫網站https://oldisgood.tainan.gov.tw/、FB粉專https://www.facebook.com/2013TainanOldisGood/等平台取得相關資訊。

▲新營藥仔會社日式宿舍重生，由許願傳愛文教協會營運「新東舊時光」公益空間，10日邀請黃偉哲市長揭牌開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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老建築時光藥仔會社

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