　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「辦1比賽」全台男人一定參加　網爆共鳴：真男人都4小時起跳

▲▼洗車,自助洗車。（圖／記者曾筠淇攝）

▲老公洗車至少1小時，讓原PO超不解。（示意圖／非新聞當事人／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有老公在浴室一洗就是2小時，讓老婆無法理解。近日一名人妻也感到納悶，老公洗個車竟要花1小時，還笑稱若哪裡有辦洗車比賽的話，能預期全台灣男人都會報名參加。該文引發萬名網友按讚笑虧，「好快，真男人都4小時起跳」、「是獨處時間」。

一名人妻在臉書《爆怨2公社》開頭就認真拋問，「為什麼男人洗個車可以洗1個多小時？簡單的沖洗外面也可以半小時？」對於老公摸來摸去就是不回家的行為，讓她差點暈倒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還說，如果哪裡有舉辦洗車比賽，想必全台灣的男人一定會報名參加，甚至還能想像洗車盛況，「比賽現場一定是充滿溫馨和樂，完全沒有緊張刺激或是想要拚第一。」

該文轉發到《爆料公社》後，引發1.4萬名網友爆共鳴，「一個多小時應該算快了」、「我老公龜毛的時候可以洗3個小時」、「才1個多小時，我一台勁戰隨便洗快點都要快2個小時」、「3小時是基本」、「洗的不是時間，而是用心的對待」、「我朋友把車子洗得比自己還乾淨」、「我洗個車都要半天了...你老公才一個多小時，應該要覺得很幸福才對」、「好快，真男人都4小時起跳」、「1個多小時算很短，這老公一定被管很嚴」。

一票車主則曝背後真相，「是獨處時間」、「我也有不想面對任何人的時候」、「那是男人的寶貴時光」、「他不是在洗車，是在享受與小老婆獨處的時光」、「洗的成就感！洗的是興趣！洗的是釋放壓力，一個多小時算快的」、「人生中男人可以完全自主決定的事情有幾次？」「洗滌自身心靈，讓自己有空間再面對老婆」。

事後，原PO也尷尬笑回，「看完留言原來我老公是隨便洗洗欸...下次沒3小時不准回來」。

ET快訊
冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！8縣市「低溫警報」番薯頭開始
舒華二度病倒　暫停活動！
除夕貼春聯「最旺時辰」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「辦1比賽」全台男人一定參加　網爆共鳴：真男人都4小時起跳

新年不要吵架！煩惱老幼衝突靠「親銀共融」撞出新火花

他見春聯爬滿「好多符號」急求解　內行人解密：想發財想瘋了

紫南宮借出4億「已還7億多」！　電子業青年一次還150萬

2024台南安平燈區開展首週　參觀突破100萬人次

除夕禁忌多！9地雷千萬別踩　「1時段」洗頭恐沖走財運

快訊／傳抖內嗆陳沂　超哥發聲明澄清：嚴重影響名譽及形象

冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！　8縣市「低溫警報」番薯頭開始發白

2024安平媽祖燈區熱鬧登場　安平天后宮、安平觀音亭等廟響應燈會與世界交陪

世新協助新北市府錄製MV賀歲迎龍年

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

Jessi一開口「男藝人全怕怕XD」　劉在錫驚見電子菸...結果超糗

王淨吐心聲：前幾天心情超差..　回顧2023突收驚喜..感動大爆哭！

驚見「把小孩塞後車廂」 　目擊民眾告知駕駛竟不理

「辦1比賽」全台男人一定參加　網爆共鳴：真男人都4小時起跳

新年不要吵架！煩惱老幼衝突靠「親銀共融」撞出新火花

他見春聯爬滿「好多符號」急求解　內行人解密：想發財想瘋了

紫南宮借出4億「已還7億多」！　電子業青年一次還150萬

2024台南安平燈區開展首週　參觀突破100萬人次

除夕禁忌多！9地雷千萬別踩　「1時段」洗頭恐沖走財運

快訊／傳抖內嗆陳沂　超哥發聲明澄清：嚴重影響名譽及形象

冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！　8縣市「低溫警報」番薯頭開始發白

2024安平媽祖燈區熱鬧登場　安平天后宮、安平觀音亭等廟響應燈會與世界交陪

世新協助新北市府錄製MV賀歲迎龍年

NBA年度最慘／勇士王朝崩塌中！柯瑞也無力　助教猝逝再重擊團隊

房市熱也沒用！作家曝「1類房子」超難賣

台積電、SK海力士傳組「AI晶片聯盟」　韓媒：為反制三星

「辦1比賽」全台男人一定參加　網爆共鳴：真男人都4小時起跳

釣魚系YTR海邊「釣到貓」！頻道轉型流量大爆增卻掀陰謀論

NBA年度最糗／金塊戈登遭愛犬狂咬縫21針　狀元長人被「冰」困住

新年不要吵架！煩惱老幼衝突靠「親銀共融」撞出新火花

溜馬將射手希爾德交易到七六人　他5度單季破250顆三分比肩柯瑞

台彩每年平均產生近千名百萬富翁　中獎買法大公開

《媽的多重宇宙》許瑋倫從小愛表演　「但媽媽希望我成為醫生或律師」

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

紫南宮借出4億「已還7億多」

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

半個台灣迎大雨　強冷氣團凍到初三

即／傳斗內嗆陳沂　超哥發聲明澄清

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

盤點「上個龍年」全球大事！　台灣占3項

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

更多熱門

相關新聞

老公不回家！給1棟房「驚人生活費」　妻：要抓姦嗎

老公不回家！給1棟房「驚人生活費」　妻：要抓姦嗎

這婚姻該怎維持？一名人妻訴苦，老公總是不回家，喜歡在外風流找樂子，但能給原PO滿滿的物質生活，每月15萬準時入帳，還給一間市區房子，因此讓原PO猶豫求問該抓姦嗎？文章曝光後，全場提醒蒐證，還笑稱「如果金額再大一點，我可以兩眼都閉上，外加每個月都買名牌包我甚至可以不呼吸！」

尪曝想切雞雞！傳訊給男生：為何我們不能做愛

尪曝想切雞雞！傳訊給男生：為何我們不能做愛

妯娌有給紅包！她「沒收入」婆婆看不順眼

妯娌有給紅包！她「沒收入」婆婆看不順眼

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」

吃尾牙喝醉！她扛老公上車「聽見真心話」

祈錦鈅產後瘦20公斤「爆乳露面」

祈錦鈅產後瘦20公斤「爆乳露面」

關鍵字：

老公洗車獨處時光

讀者迴響

熱門新聞

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

舒華二度病倒暫停活動！　「持續出現頭暈症狀」

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

營收創新高卻無年終　無印回應了

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

獨／大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

旅法網紅回應黃子佼道歉　和解內幕曝光

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

更多

最夯影音

更多
PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面