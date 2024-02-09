「辦1比賽」全台男人一定參加　網爆共鳴：真男人都4小時起跳

▲老公洗車至少1小時，讓原PO超不解。（示意圖／非新聞當事人／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有老公在浴室一洗就是2小時，讓老婆無法理解。近日一名人妻也感到納悶，老公洗個車竟要花1小時，還笑稱若哪裡有辦洗車比賽的話，能預期全台灣男人都會報名參加。該文引發萬名網友按讚笑虧，「好快，真男人都4小時起跳」、「是獨處時間」。

一名人妻在臉書《爆怨2公社》開頭就認真拋問，「為什麼男人洗個車可以洗1個多小時？簡單的沖洗外面也可以半小時？」對於老公摸來摸去就是不回家的行為，讓她差點暈倒。

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原PO還說，如果哪裡有舉辦洗車比賽，想必全台灣的男人一定會報名參加，甚至還能想像洗車盛況，「比賽現場一定是充滿溫馨和樂，完全沒有緊張刺激或是想要拚第一。」

該文轉發到《爆料公社》後，引發1.4萬名網友爆共鳴，「一個多小時應該算快了」、「我老公龜毛的時候可以洗3個小時」、「才1個多小時，我一台勁戰隨便洗快點都要快2個小時」、「3小時是基本」、「洗的不是時間，而是用心的對待」、「我朋友把車子洗得比自己還乾淨」、「我洗個車都要半天了...你老公才一個多小時，應該要覺得很幸福才對」、「好快，真男人都4小時起跳」、「1個多小時算很短，這老公一定被管很嚴」。

一票車主則曝背後真相，「是獨處時間」、「我也有不想面對任何人的時候」、「那是男人的寶貴時光」、「他不是在洗車，是在享受與小老婆獨處的時光」、「洗的成就感！洗的是興趣！洗的是釋放壓力，一個多小時算快的」、「人生中男人可以完全自主決定的事情有幾次？」「洗滌自身心靈，讓自己有空間再面對老婆」。

事後，原PO也尷尬笑回，「看完留言原來我老公是隨便洗洗欸...下次沒3小時不准回來」。