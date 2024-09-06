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大陸 大陸焦點 特派現場

軍工業轉型投入民生家電產業　長虹冰箱壓縮機市佔率連11年全球第一

▲長虹集團。（圖／記者魏有德攝）

▲長虹集團冰箱壓縮機產銷量連11年居全球之冠。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川綿陽採訪報導

位於四川綿陽的長虹集團前身為大陸機載火控雷達生產基地，其後逐漸由生產軍品轉型為民生家電產業，以電視、冷氣和冰箱為主力產品。近年，長虹集團在科技創新的步伐上持續邁進，成為全球3C家電產品主要供應商之一，同時，長虹生產的冰箱壓縮機已經連續11年產銷量位居全球第一。

▲長虹集團。（圖／記者魏有德攝）

▲長虹集團推出的新一代智慧冰箱。（圖／記者魏有德攝）

綿陽是大陸早期軍工業生產重鎮，尤其是梓潼縣內的兩彈城，更是大陸原子彈和氫彈的搖籃，設計方案皆在此完成，也因此在早年匯聚不少科技工業人才。一般而言，軍事科技會超前民用技術一大步，經過時代變遷，在當地也成為民生科技產業的養分。

長虹集團完成轉型後，逐漸成為大陸民生家電知名品牌，在綿陽高新區內的平面電視生產工廠中，隨著科技進步，逐漸形成智慧化及人工相輔相成的產線。據了解，透過人工及智慧化設備，長虹電視一條生產線可以同時組裝不同規格、型號的電視，極大程度維持品質和增加效率。

數據顯示，從2017年至2023年，長虹集團生產的電視，整機交付週期已經由49天縮短為11天，2023年全球出貨量達到1520萬台，三年間的複合增長率達16％。

長虹集團宣傳部部長劉海中表示，長虹現在是數位經濟企業，在新質生產力和信息（資訊）工業化的助推下，打造了工業互聯網平台，「一方面對自己賦能，在設備、產線和工廠等各領域升級，極大提高生產效率和產品品質。」

▲長虹集團。（圖／記者魏有德攝）

▲長虹集團替客戶提供AI模組。（示意圖／記者魏有德攝）

據了解，長虹還替全球各類型客戶提供「AI」模組，也就是電路板的設計，在中美科技角力賽的大環境下，晶片的取得無疑是關鍵中的關鍵。對此，劉海中坦言，長虹集團本身不做晶片，只是做基於晶片的應用模組，「主要是對客戶做服務，客戶需要拿著芯片（晶片，下同）做智能家電、設備、智慧城市或交通，它提供芯片，我們做出領域上的應用。」

據了解，長虹集團在製作AI模組時，客戶使用的晶片來源除了外購，也有來自大陸國產的晶片，其中，不乏有部分屬於「高階晶片」的範疇。

值得注意的是，長虹集團在電池產業也透過智慧化設備提高產能，鹼性電池在全球產銷量已經達到全球第四，劉海中強調，原有行業每分鐘約600顆的產量，長虹的產量可以達到每分鐘700至720顆。

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