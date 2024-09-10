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必勝客聯名《崩壞：星穹鐵道》！有限定新包裝　多款周邊只送不賣

▲▼「必勝客」聯名超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》。（圖／業者提供）

▲「必勝客」聯名銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》手遊。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼合作《原神》、《魔物獵人》後，速食品牌「必勝客」攜手超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》手遊推出全新聯名，從經典個人餐、多人餐都有，更把派對神器「一公尺派對盒」換上吸睛限定盒裝，買還送多款精美周邊，即日起限時52天開賣或售完為止。

「必勝客X崩壞：星穹鐵道」首度聯名，其中派對神器「一公尺派對盒」將要和姬子、銀枝一起登上星穹列車，不僅換上獨家限定包裝盒，還吃得到多達11種美食，像是比薩、巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、半熟起司塔等，且買就送4張珍藏閃卡（含遊戲虛寶）、1張群星邀約角色貼紙及1個群星邀約鑰匙圈的大禮包，即日起至10月31日於全門市限時開賣或售完為止。

▲▼「必勝客」聯名超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》。（圖／業者提供）

▲凡購買指定餐點即可獲得聯名好禮。

個人餐、多人餐也能獲得限定聯名好禮，10月31日前只要購買MeBoX獨饗盒獨享比薩原價套餐，就送群星邀約個人獨饗贈品禮包；多人餐則有外帶買大送大、外送買大送小，或假日周末特選優惠餐等優惠，皆可獲得2件聯動限定盒子腰封和群星邀約多人歡聚贈品禮包，包含珍藏閃卡（含遊戲虛寶）、群星邀約徽章。

▲▼漢堡王中秋限定「無麵包系列」 回來了。（圖／業者提供）

▲漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」 回來了。

另外，漢堡王近日則把中秋限定「無麵包烤肉堡」搬出來，首推最豪邁的「無麵包四層烤牛」選用370度火烤的100%純牛肉片堆疊4層肉片，包夾新鮮生菜、蕃茄等料，再放了起司片增添口感，售價279元，還有「無麵包雙層烤牛」選擇，售價179元。

▲▼漢堡王中秋限定「無麵包系列」 回來了。（圖／業者提供）

▲不吃牛肉的可選擇「無麵包雙層脆雞」。

針對不吃牛肉的消費者也提供「無麵包雙層脆雞」，雞肉排以100%無添加的天然胡椒醃製入味、炸至金黃，打造外酥內嫩的口感，售價109元。以上品項將於9月10日起至9月23日限時回歸，各門市數量有限、售完為止，機場店、兒童樂園店、科技店則不販售。

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