噁爆！台南大益夜市大腸香腸「驚見活蛆蠕動」　業者道歉下架銷毀

▲台南消費者前往大益夜市，買了份大腸香腸，在薑片中發現好幾隻蛆在扭動，網友將影片PO上網路社群引起熱議。（圖／翻攝自台南大小事）

記者林東良／台南報導

台南一名女網友，29日前往台南市東區大益夜市，買了份大腸香腸，要吃時竟在薑片中發現好幾隻蛆在扭動，讓人頓時胃口全無還嘔心，網友將影片PO上網路社群引起熱議。大益夜市及業者立即道歉，業者坦承因碎醬瓜包裝磨損，導致運輸過程中配菜被污染，願意親自向當事人道歉，強調當天所有食材貨品，都已全部下架銷毀。

女網友在《台南大小事》PO出影片，並發文指出「東區大益夜市，路口大腸香腸竟然有蛆在爬」，網友說：「不仔細看還沒發現，因為蛆在碎醬瓜中有著保護色，定睛一看就能發現至少有3隻蛆在上頭蠕動，看起來生命力相當旺盛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遭指控的業者出面道歉坦承疏失，經查證後發現免費提供給顧客的「碎醬瓜」因包裝破損，導致運輸過程被污染，並願意向消費者道謝，感謝她即時發現問題並告知，可以即時銷毀當天所有物品，「我感到非常抱歉，同時也很感激妳，小姐很抱歉，你好，我是店小二，方便聯絡妳嗎？」。

大益夜市也PO文道歉指出：「有關大腸香腸攤因天氣下雨悶熱，導致食材管理出問題，買回的東西有蛆，遭遊客舉報Po文影片上傳。在此，大益夜市致上12萬分歉意。我們已當下立即要求攤商下架今日同批食材，並今晚不得營業，同一項目好好檢查相關食材，不得再出問題。另外，也要求攤商在自己粉專及台南大小事Po文道歉並實施相關必要慰問。」