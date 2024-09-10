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iPhone 16新按鍵「抄襲三星」？　Google這功能1月就推出

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲ 蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果10日在秋季發表會公開iPhone 16系列，最大亮點之一就是右側多了一顆新按鍵，除了控制相機之外還可利用AI查詢需要的資訊，對使用者來說更加便利，卻被指控抄襲三星今年1月推出的新功能。

今年1月亮相的三星Galaxy S24首度搭載Google為Android手機推出的Circle to Search功能，也就是「AI圈選搜索」，不論是在照片、APP或任何網頁上，只要用手指畫圈就可搜尋被圈選的部分相關資訊。

而iPhone 16新增的電容式按鍵也有類似功能，除了控制相機之外，還可透過觸摸按鈕搜尋眼前的事物，不過不用做出畫圈的動作。例如當你路過一間餐廳，只要拿起手機長按按鈕，Apple Intelligence就會秀出菜單、評論等資訊。

這項功能引發網友質疑，「蘋果是抄襲Google智慧鏡頭嗎？哈哈哈哈」、「那顆新按鍵就像蘋果版Circle to Search」、「安卓用戶也對這功能上癮了，真的太方便」、「看來蘋果也推出類似功能」。

不過除了這顆新按鍵，iPhone 15 Pro新增的動作按鈕（Action Button）功能也有增強，可以自行定義用來執行其他動作，可能是打開手電筒或打開特定APP，還可設定在不同時間或根據用戶所在位置執行不同任務。

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