iPhone 16蘋果AI實測來了！　華郵記者：還沒準備好

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

蘋果(Apple)秋季發表會10日凌晨在加州總部登場,正式發表全新iPhone 16,其最大特色就是「蘋果AI」(Apple Intelligence)功能。不過,外媒記者參與預覽版的實測結果後直言,蘋果AI還沒準備好,「很難想像蘋果公司要求客戶替一個尚未完成的東西付錢。」

《華盛頓郵報》科技專欄作家福勒(Geoffrey A. Fowler)受邀參與蘋果AI開發人員預覽版的測試,他表示,蘋果AI有時確實有幫助,但結果也時常讓人想笑,「它編造了我在加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)任教的情況,它還編輯了我的自拍照,讓我看起來像禿頭。」

福勒指出,蘋果AI在很多低風險的訊息上,編造出不實的資訊,「這對於考慮花799美元購買新 iPhone 16 的任何人意味著,你可能想等到蘋果AI找到在『有用和荒謬』之間的平衡點後再下手,也可以等到了解它對電池壽命的影響後再購買。」

Here's Apple Intelligence in beta incorrectly summarizing a LinkedIn email to say I'm teaching a class at UC Berkeley. (I'm not.) pic.twitter.com/1Ham4vUV1L