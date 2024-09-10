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iPhone 16蘋果AI實測來了！　華郵記者：還沒準備好

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨在加州總部登場，正式發表全新iPhone 16，其最大特色就是「蘋果AI」（Apple Intelligence）功能。不過，外媒記者參與預覽版的實測結果後直言，蘋果AI還沒準備好，「很難想像蘋果公司要求客戶替一個尚未完成的東西付錢。」

《華盛頓郵報》科技專欄作家福勒（Geoffrey A. Fowler）受邀參與蘋果AI開發人員預覽版的測試，他表示，蘋果AI有時確實有幫助，但結果也時常讓人想笑，「它編造了我在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）任教的情況，它還編輯了我的自拍照，讓我看起來像禿頭。」

福勒指出，蘋果AI在很多低風險的訊息上，編造出不實的資訊，「這對於考慮花799美元購買新 iPhone 16 的任何人意味著，你可能想等到蘋果AI找到在『有用和荒謬』之間的平衡點後再下手，也可以等到了解它對電池壽命的影響後再購買。」

▲福勒表示蘋果AI給出錯誤的資訊。

福勒也強調，他測試的 AI 軟體是iOS 18.1的第三個開發者預覽版本，當時尚未完成，不一定代表最後上市的產品，但以目前來說，舊款的iPhone可能更划算。

福勒表示，現階段蘋果AI的優點在於，在照片應用程式中，讓用戶可以用更自然的語言來找到特定場合的照片，還有在修改照片上的功能也更好。另外還有在整理大量電子郵件時，也能更快整理出摘要，「但有時還是會出錯，例如誤解文本的含義。」

福勒向蘋果提出了這些低風險的錯誤問題，蘋果官方表示，目前仍在提高準確性；而這並非蘋果AI獨有的問題，包含Google的Gemini，以及OpenAI的ChatGPT都有類似的情況。

福勒說，蘋果AI現階段還沒準備好，「很難想像蘋果公司要求客戶替一個尚未完成的東西付錢。」

ET快訊
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