iPhone 16「續航力之王」出爐！　可追劇33小時歷代最強

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果今（10日）正式發表iPhone 16系列手機，儘管配備升級，但價格維持不變，讓用戶感受到極大的升級誠意。除了新增的相機控制按鈕及更大的螢幕尺寸外，其中一款機型更以史上最強的電池續航力，獲得「續航力之王」的稱號。

蘋果iPhone 16系列包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max共4款機型，台灣將於13日開放預購，並將與美國等國同步於20日開賣。

其中，螢幕尺寸最大的iPhone 16 Pro Max售價與去年的iPhone 15 Pro Max相同，依然從新台幣4萬4900元起跳，但螢幕由原本的6.7吋增大至6.9吋，並新增了獨立的相機按鈕，用戶可在拍攝時通過觸控滑動來調整對焦距離，提升拍攝體驗。

在用戶最關心的電池續航力方面，iPhone 16 Pro Max也帶來顯著提升。相比歷代機型，iPhone 15 Pro Max上市時的續航力已經是歷代之最，能連續播放29小時影片，而根據蘋果公司的說法，iPhone 16 Pro Max續航力進一步升級，能連續播放33小時影片，增加了4小時，增幅達14%，成為歷代iPhone中的「續航力之王」。

此外，售價新台幣3萬6900元起跳、6.3吋螢幕的iPhone 16 Pro，續航力也同步提升，從iPhone 15 Pro的23小時增加到27小時，同樣提升了4小時，增幅達17%。