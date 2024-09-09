國際天團總愛去高雄？　官員：採全套服務！高雄演唱會經驗已成熟

▲火星人演唱會2天疏運53.6萬人次，90輛接駁車拚散場。（資料照／記者賴文萱翻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄近年強勢展現「演唱會經濟」實力，多次成功邀請國際天團開唱，就連擁有全國最多資源的台北市政府，也開始出招爭取。不過，國際天團魔力紅（MAROON5）再次宣布將在明年情人節檔期於高雄開唱，到底高雄擁有什麼樣的吸引力？市府人士9日受訪時分享，高雄採取「全套服務」模式，已有成熟「高雄演唱會經驗」，可以供全台各縣市參考了。

對於全台最具資源的台北市政府，市府人士表示，以「潮台北」為例，根據台北市副市長林奕華說法，台北在規劃上有「準備的時間比較倉促」與「國際化的部分較不如預期」的兩大改進之處；該人士表示，從台北反過來看高雄市，就可以知道「章法」在大型活動的規劃上，是相當重要的。

該人士表示，一場演唱會的規劃，至少在數月前就必須先確定檔期，接著進行各項程序，包括器材、人員、住宿、售票、宣傳等，隨著演唱會的規模，程序準備會更加耗時與繁複。

一位市府官員受訪時則表示，以魔力紅為例，九月初宣布在明年二月於高雄世運主場館開唱，檔期至少在今年上半年就已確定，才有充分的時間能規劃宣傳節奏，讓歌迷產生預期心理並準備搶票。

另一方面，該官員說，高雄市府在舉辦大型演唱會時所提供的配套，也是台灣地方政府中積極程度數一數二，以最重要的交通疏運與增加消費誘因來看，上週末高雄同時舉行「火星人」布魯諾（Bruno Mars）與ENERGY的兩天四場演唱會，總人次就上看近18萬。

官員指出，為此世運主場館前道路全線封閉，只保留給大型客運，也規劃好至捷運高鐵站與南高雄捷運小港站的專車，分散人潮；捷運車站則改為ENERGY團員語音宣導，增加歌迷親切感；廣受好評的商圈夜市券更結合一卡通綠點，鼓勵使用大眾運輸到商圈消費。

市府人士說，高雄的「全套服務」做法，是讓歌手、經紀人、商家、歌迷感受到市府的誠意，讓不管是本地或外地的歌迷，產生「到高雄聽演唱會是一場舒服的體驗」印象，自然會增加再次到高雄舉辦、聆聽演唱會的意願。他說，現在看來儼然已經有一套「高雄演唱會經驗」，是值得台灣各縣市參考的。

▼火星人演唱會狂吸8萬人到場，85分鐘人潮疏運完畢。（資料照／高雄市交通局）

