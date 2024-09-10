真的可以吸！印度學生發明「世界最小吸塵器」　最短軸0.65公分

▲印度一名男學生發明「世界最小」的吸塵器，最短軸僅0.65公分。（翻攝自金氏世界紀錄網站）

圖文／鏡週刊

現代人家裡大多有吸塵器幫忙打掃，不過你有看過「一手能掌握」的吸塵器嗎？印度一名男學生發明「世界最小」的吸塵器，最短軸僅0.65公分，而且真的可以吸，日前獲得金氏世界紀錄認證為全球最小的吸塵器。

根據金氏世界紀錄網站報導，一名來自印度的23歲男學生納達穆尼（Tapala Nadamuni）改造了原子筆，打造出小於小指指甲平均寬度，最短軸僅0.65公分的吸塵器，比上一個2022年創下的紀錄還小了0.2公分。

納達穆尼曾在2020年以1.76公分吸塵器獲得全球最小的吸塵器的頭銜，但2022年被其他人打破紀錄，之後便一直努力嘗試試圖奪回紀錄寶座。

▲最短軸僅0.65公分的吸塵器真的可以吸。（翻攝自金氏世界紀錄網站）

經過不斷努力，納達穆尼改造了可填充的原子筆，並添加一些小塑膠和金屬零件，吸塵器內部有一個迷你的旋轉風扇，由馬達驅動，以產生吸力。而他總共花費了約2萬盧比（約新台幣7,654元）完成這台吸塵器。



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