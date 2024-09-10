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沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

前北市兵役局長朱亞虎（左）退休後，擔任威京集團旗下子公司董事長，年薪300萬元，專門處理京華城案。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

▲前北市兵役局長朱亞虎（左）退休後，擔任威京集團旗下子公司董事長，年薪300萬元，專門處理京華城案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北市府前兵役局長朱亞虎退休後至沈慶京麾下工作且坐領高薪，訊後他被請回後，國民黨立委徐巧芯卻批評北檢約談朱亞虎是找錯人，且幫朱加油，不過，本刊掌握，朱亞虎是全案另一關鍵被告，他卸下公職轉任威京集團旗下的鼎越公司負責人，他坦承經應曉薇介紹認識沈慶京，沈給他年薪300萬元專門處理此案，當京華城容積率提高至840％過關後，沈還犒賞他300萬元獎金。

更敏感的是，根據朱亞虎與應曉薇的Wechat對話紀錄顯示，朱在2020年3月12日向應曉薇稱：「市長主動說您（指應曉薇）去找過他，我回來面報主席（即沈慶京），成敗關鍵完全在您」。

隔天，朱亞虎又向應曉薇稱：「彭副市長請您鼎力協助」等語，可見當年3月12日柯文哲與應曉薇在市府舉行便當會，柯早知朱亞虎、應曉薇要聯手促成京華城容積案，卻口口聲聲說不知情都是謊言。

況且，京華城案本來僅需依照行政法院判決結果進行，京華城官司敗訴，台北市政府勝訴，容積率維持560％，市府根本無指定彭振聲為專業管理人（PM）的必要，且京華城公司向市府陳情，僅需依一般人民陳情程序辦理即可，柯文哲卻接連對應曉薇介入協調與京華城陳情案親自跳到第一線處理，實在有違常理。

威京集團興建的陶朱隱園豪宅至今只賣出1戶，柯文哲曾與沈慶京在此密會。

▲威京集團興建的陶朱隱園豪宅至今只賣出1戶，柯文哲曾與沈慶京在此密會。

民進黨籍台北市議員許淑華也在臉書發文指出，徐巧芯與京華城其實也有一段故事，徐巧芯曾於2021年買下京華城附近一間中古屋，並出席京華城的地方說明會，事後辯稱是助理代簽，爭議爆出後，徐巧芯還放話要將1,800萬元購買的房子以4,000萬元賣出，這種可以說是公然炒房、以及精準投資術的行為，徐巧芯至今沒有給社會一個清楚交代。

許淑華還批評，徐巧芯現在跳出來幫朱亞虎喊加油，是不是有點「此地無銀三百兩」，柯文哲已經羈押禁見，大家都在期盼案情儘快釐清，還給台北市民一個交代，就只有徐巧芯，刻意公開放話說北檢找錯人，到底是何居心？

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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