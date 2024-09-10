　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關

台北市政府都委會執祕邵琇珮（圖）日前遭檢方以圖利罪被告身分傳喚到案，證詞對柯文哲極為不利，訊後獲無保請回，市府已將她調離現職。

▲台北市政府都委會執祕邵琇珮（圖）日前遭檢方以圖利罪被告身分傳喚到案，證詞對柯文哲極為不利，訊後獲無保請回，市府已將她調離現職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉約談都發局業管京華城案公務員，都發局執秘劉秀玲證稱，柯對市府重大案件都會指定府級長官統整，整合意見再向市長報告，目的就是為了取代公文簽呈流程，提高效率，而當時該案的PM（專案管理人）就是彭振聲。

「要過的大案子，都是彭振聲當PM，不會過的，就找李德全。」一位柯市府時期的公務員向本刊透露，柯這套欽點PM邏輯早在市府各局處流傳，因為「彭副是出了名的使命必達」，柯在2011年8月10日座談會後，欽點彭當京華成專案管理人時，都發局業管全案的公務員早已對京華城案開綠燈有所預期，才會在轉呈公文時留下奉交下（奉上面交下案件）的紀錄自保。

彭振聲（左）遭聲押時，一度因身體不適送醫。

▲彭振聲（左）遭聲押時，一度因身體不適送醫。

不僅如此，柯更具體指示儘速提都委會等舉措，加上該會執行秘書邵琇珮也稱，柯希望京華城案趕快辦理，「同仁都是持函親批，而非放在桌上等批閱」，並要求須向應曉微回報進度，種種行徑明顯異於常情，在在顯示柯親自主導違法提高容積無誤。

詭異的是，柯文哲對於京華城案態度曾出現轉變，都發局在2021年2月24日上陳「不擬與京華城公司和解建議」簽呈，柯文哲也在同年3月10日批示「速審速決」。

京華城容積率暴增至840%，除監察院對北市府提起糾正，北檢也懷疑涉及弊案，正全力調查中。

▲京華城容積率暴增至840%，除監察院對北市府提起糾正，北檢也懷疑涉及弊案，正全力調查中。

顯示柯文哲知悉京華城案應依照法院判決結果執行，不過，柯文哲卻在同月10日與應曉薇開會後，即市長與議員座談便當會，竟推翻原有立場，突然決議接受代表京華城公司利益的應曉薇意見，決議有關京華城容積率疑慮，請陳情人將訴求方案函送都發局，由都市計畫委員會研議，過程啟人疑竇，專案小組也比對金流正在釐清原委。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【封面故事】下條子：怎麼做都行　快就好　柯文哲收沈慶京1500萬內幕
【柯1500解密】親筆指示：怎麼做都行，快就好　柯文哲涉收沈慶京1500萬揭密
【柯1500解密1】柯文哲隨身碟筆記格式遭破解　沈慶京供詞戳破1500非時間

 
ET快訊
父遭羈押　王浩宇爆「柯兒隔天吃高檔牛排」：過幾天小草會崩潰
陸上億網紅「小楊哥」爆劈腿！　正宮怒送小三坐牢
沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢
快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治
iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購
柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密
劉德華演唱會出意外！　台上突現大洞「踩空重摔」傷勢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關

沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

駕駛國道開到沒油報警：幫我送500元油！你們薪水我付的

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

正妹小草被笑「結巴晶晶體」 陳智菡怒了｜20240909 ET午間新聞

柯文哲羈押禁見不提抗告　律師證實：柯不願為難法院

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關

沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

駕駛國道開到沒油報警：幫我送500元油！你們薪水我付的

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

姐姐幫顧孩「看Netflix連Wifi」收費320元　她氣炸：上廁所也要錢

男生射後不理！　2原因曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑　鄰居竄逃怒開罵

點頭就能接電話！AirPods 4貼合度更升級　AirPods Max新色曝光

退休老師讓巴菲特幫忙操盤　靠1檔股票翻倍賺

新光金創始家族力挺中信金！　拒絕台新併：要當第一

快訊／國道貨櫃車深夜墜平面　34歲駕駛不治

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

20歲熱褲妹騎重機海放警車　掛假牌違規...逍遙5個月落網

社會熱門新聞

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

妻用夫舊手機　跳出女同事私密照「想舔妹妹了」

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　腦出血ICU搶命中

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

即／高雄爆鐮刀砍人！1男遭砍急救中

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

挑戰「1公升的眼淚」工程師亡！　酒吧店長說法曝光

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

新人闖輕軌拍婚紗！新郎自首：願意受罰

警因公傷亡慰問金調高！最高2000萬

即／高雄驚傳雙屍！情侶陳屍租屋處

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

更多熱門

相關新聞

沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

沈慶京7位數高薪延攬「郝龍斌前愛將」　徐巧芯牽扯京華城炒房

北市府前兵役局長朱亞虎退休後至沈慶京麾下工作且坐領高薪，訊後他被請回後，國民黨立委徐巧芯卻批評北檢約談朱亞虎是找錯人，且幫朱加油，不過，本刊掌握，朱亞虎是全案另一關鍵被告，他卸下公職轉任威京集團旗下的鼎越公司負責人，他坦承經應曉薇介紹認識沈慶京，沈給他年薪300萬元專門處理此案，當京華城容積率提高至840％過關後，沈還犒賞他300萬元獎金。

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

柯文哲掌握「木可」大帳房　指示LINE對話全都露

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

沈慶京行程自爆「1500」非時間　柯文哲恐觸貪污重罪

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

半套抓龍筋！排毒小姐姐「手一掏」：有點大　摸出睪丸癌

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

蘋果秋季發表會總整理！

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面