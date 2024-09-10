關鍵共犯供詞緊咬柯文哲　京華城公文有快速通關

▲台北市政府都委會執祕邵琇珮（圖）日前遭檢方以圖利罪被告身分傳喚到案，證詞對柯文哲極為不利，訊後獲無保請回，市府已將她調離現職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉約談都發局業管京華城案公務員，都發局執秘劉秀玲證稱，柯對市府重大案件都會指定府級長官統整，整合意見再向市長報告，目的就是為了取代公文簽呈流程，提高效率，而當時該案的PM（專案管理人）就是彭振聲。

「要過的大案子，都是彭振聲當PM，不會過的，就找李德全。」一位柯市府時期的公務員向本刊透露，柯這套欽點PM邏輯早在市府各局處流傳，因為「彭副是出了名的使命必達」，柯在2011年8月10日座談會後，欽點彭當京華成專案管理人時，都發局業管全案的公務員早已對京華城案開綠燈有所預期，才會在轉呈公文時留下奉交下（奉上面交下案件）的紀錄自保。

▲彭振聲（左）遭聲押時，一度因身體不適送醫。

不僅如此，柯更具體指示儘速提都委會等舉措，加上該會執行秘書邵琇珮也稱，柯希望京華城案趕快辦理，「同仁都是持函親批，而非放在桌上等批閱」，並要求須向應曉微回報進度，種種行徑明顯異於常情，在在顯示柯親自主導違法提高容積無誤。

詭異的是，柯文哲對於京華城案態度曾出現轉變，都發局在2021年2月24日上陳「不擬與京華城公司和解建議」簽呈，柯文哲也在同年3月10日批示「速審速決」。

▲京華城容積率暴增至840%，除監察院對北市府提起糾正，北檢也懷疑涉及弊案，正全力調查中。

顯示柯文哲知悉京華城案應依照法院判決結果執行，不過，柯文哲卻在同月10日與應曉薇開會後，即市長與議員座談便當會，竟推翻原有立場，突然決議接受代表京華城公司利益的應曉薇意見，決議有關京華城容積率疑慮，請陳情人將訴求方案函送都發局，由都市計畫委員會研議，過程啟人疑竇，專案小組也比對金流正在釐清原委。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

【封面故事】下條子：怎麼做都行 快就好 柯文哲收沈慶京1500萬內幕

【柯1500解密】親筆指示：怎麼做都行，快就好 柯文哲涉收沈慶京1500萬揭密

【柯1500解密1】柯文哲隨身碟筆記格式遭破解 沈慶京供詞戳破1500非時間