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快訊／英國凱特王妃宣布「我已經完成化療」　療傷旅遊影片曝光

記者董美琪／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）周一（9日）宣布，自己已經結束化療，將在未來幾個月參加公開活動。凱特王妃稍早在社交平台發布一段她與丈夫威廉王子（Prince William）以及3名子女上月出遊影片，全長約3分鐘，描述自己這9個月來的心路歷程。

▲▼英國凱特王妃宣布完成化療療程。（圖／翻攝自YouTube／The Prince and Princess of Wales）

▲凱特王妃宣布完成化療療程。（圖／翻攝自YouTube／The Prince and Princess of Wales，下同）

凱特王妃表示，夏季即將結束，她無法形容完成化療是多麼讓人欣慰的事，又指過去9個月對她一家人來說是相當艱難，必須找到一種方法來應對暴風雨和未知的道路，「對每個人來說，癌症旅程是複雜、可怕且不可預測的，尤其是那些離你最近的人，它也會讓你以一種以前從未考慮過的方式，面對自己的弱點。」

▲▼英國凱特王妃宣布完成化療療程。（圖／翻攝自YouTube／The Prince and Princess of Wales）

凱特王妃說，這也提醒她和丈夫威廉反思並感激生活中簡單卻重要的事情，就是單純「愛和被愛」。她表示雖然化療已完成，但離完全康復的道路仍很漫長，她必須繼續度過每一天，「然而，我期待重返工作崗位並在接下來的幾個月裡盡可能地進行更多的公共活動。」

最後，凱特王妃相當感謝大家的支持，「對於所有正在進行自己癌症之旅的人——我與你們並肩、手牽手。走出黑暗，就會有光，所以讓那光閃耀吧。」

▲▼英國凱特王妃宣布完成化療療程。（圖／翻攝自YouTube／The Prince and Princess of Wales）

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