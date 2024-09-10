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日本30年最嚴重米荒「新潟也缺貨」！新米上市搶救　價漲民眾卻步

▲▼日本稻米,日本米。（圖／路透）

▲2023年產稻米受到酷暑影響導致流通量減少有關。（圖／路透，下同）

文／中央社

日本2024年產的新米9月已開始在超市等地上架販售，雖然有助緩解持續一段時間的「令和米荒」，但新米價格相較2023年產的舊米漲了約3到5成，有民眾望之卻步放棄購買。

日本多數地方目前市場上白米短缺狀態的主因之一，被認為跟2023年產稻米受到酷暑影響導致流通量減少有關。再者就是今年8月相繼發生地震跟颱風侵襲，造成消費者「囤米」，連稻米產地的新潟縣都出現缺貨。

另外，外國觀光客大增造成需求量增加，也被認為對白米短缺有所影響。

▲▼日本稻米,日本米。（圖／路透）

日本讀賣新聞報導，東京都足立區一家超市，9月6日下午開始將茨城縣產與千葉縣產的逾50袋新米上架。這些白米每袋5公斤裝、價格約3000多日圓，是去年的約1.5倍。

家住埼玉市南區的72歲男性說，因為家裡已經快沒米了，所以買了一袋回家，「但價格有點貴」。

住在超市附近的47歲女性上班族說，家裡有就讀高中及國中的兒子，每個月要吃掉近20公斤白米，「這種售價我們很難維持家庭開支」，所以打消購買念頭。

這家超市的董事阿部芳邦說，雖然米荒會因為新米到貨平息，但因為進貨價格高，零售價格也不得不調漲，讓人擔心「價格太貴可能會導致顧客流失」。

東京大阪等白米主要消費地，今年8月因為2023年產白米不足，加上民眾因應南海海槽地震臨時情報紛紛囤米以備不時之需，所以造成缺米狀態持續。

雖然新米已從9月開始上市，但供需失衡影響米價高漲，業界相關人士說，今年米價已較去年貴了3到5成。

熟知白米流通的日本綜合研究所三輪泰史說，等到新米在9月下旬正式流通後，缺米及米價高漲應該都會隨之平息。

不過，三輪也說，受到肥料及燃料費用等生產成本增加，不可避免地會造成米價上漲，「今年相比去年米價會高出約一成」。

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