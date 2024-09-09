金正恩秘密視察海軍基地預定地　美智庫透露位於東海岸：2015年動工

▲金正恩近日視察北韓秘密打造的海軍基地建設工地。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）官媒《朝中社》曾於昨（8）日報導，其最高領導人金正恩前往視察海軍基地預定地、船舶建設工廠、國防工業企業所等，不過卻並未對外公開該座海軍基地的名稱和地理位置。如今，美國智庫透過商業衛星影像分析，該海軍基地可能位於北韓江原道文川市，是位於元山灣的港口。

根據《韓聯社》，美國華府監控北韓動向的智庫「北緯38度」（38 North）於當地時間8日，針對商業衛星影像進行分析，認為日前金正恩所視察的海軍基地，其地理位置可能在北韓江原道文川市畓村港，位於元山灣以內，當地有一座老舊的海軍氣墊船停泊碼頭。

分析指出，畓村港從2003年起就被北韓用來當作海軍氣墊船停泊基地，2014年起北韓將這些氣墊船移到鄰近其他港口停泊使用，並於該年11月開始拆除基地內的建築物，直到2015年起才又正式展開工程建設、填海造地，並於2016年興建新碼頭。

智庫分析2017年拍攝到的衛星影像，發現當地已經興建一座大橋，透過鐵路連接鄰近海軍部隊旗下的船隻維修工廠「10月3日工廠」，該年年底發現數千個用來興建碼頭設施的空心磚。

而畓村港海軍基地建設從2015年開工以來，儘管中間曾經幾度停工數年，不過如今興建完成的碼頭，可以容納數艘大型軍艦，預估在金正恩來訪後，會大幅加快興建速度。

《北緯38度》指出，北韓西部沿岸水深較淺，然而東部沿岸則靠深海較近，且兩旁被高山環繞，可以方便軍方在此次部署飛彈基地，用來保護海軍基地。