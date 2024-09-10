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桃園4大電廠及焚化爐周邊！列擴大肺癌篩檢範圍　設籍10年有補助

▲桃園四大電廠及焚化爐周邊，擴大肺癌篩檢

▲桃園四大電廠及焚化爐周邊，即起擴大肺癌篩檢。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局9日表示，桃園市擴大肺癌篩檢自即日起，增列中壢區欣榮焚化廠、龜山區國光電廠、蘆竹區南亞塑膠公司錦興電廠及觀音區台電大潭電廠等4廠區周邊40歲以上且設籍10年以上者為補助對象，籲請符合資格者踴躍受檢。

市府衛生局說明，桃園市率全國之先自112年3月1日起，與17家醫院攜手合作針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類高風險因子的市民，提供免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢。截至113年8月31日共有3萬3,592人完成篩檢，並找出136案確診肺癌，其中123案為早期(第0期和1期肺癌)。

現今，再擴增補助對象，優先針對四大電廠及焚化爐周邊，以氣流擴散模式外推下風處1公里受影響行政區里鄰別，包含中壢區（內定里1-4、15、17-23鄰/文化里1-6、14、22、25、28-29鄰）、龜山區（南上里1-8鄰/楓樹里9-12、16鄰/大崗里7-14、17鄰）、蘆竹區（長興里4、7-18鄰/錦中里1-6鄰/內厝里1-6、14鄰/瓦窯里7-9鄰/錦興里20鄰/中福里15鄰）及觀音區（大潭里1、6-7、9、16-17鄰）等40歲以上且設籍該里鄰地址10年以上久居市民提供肺癌篩檢，凡符合資格者即可至肺癌篩檢預約平台申請預約。

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