桃園緊急救護蟬聯全國救護團體金質獎　連3年獲獎

▲桃園緊急救護連續3年蟬聯全國救護團體金質獎。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國消防績優救護人員及團體獲獎名單出爐！桃園市政府消防局憑藉緊急救護優異表現，在各項獎項激烈的甄選中脫穎而出，不僅連續3年蟬聯「團體甲組(六都)金質獎」殊榮，同仁也將「生命捕手」、「資深救護貢獻獎」、「特殊績優」團體及個人等多個獎項抱回桃園。

消防局長龔永信9日表示，消防局近年不僅積極培訓高級救護技術員，更在各分隊均配發進階救護裝備，如自動心肺復甦機、骨針、影像式喉頭鏡及高階監護電擊器，軟硬體實力兼具；感謝31位醫療指導醫師的支持與悉心指導，成為救護同仁執行勤務時的最強後盾，桃園市能夠連續3年獲得最高「團體金質獎」的肯定，是全體指導醫師及消防同仁積極努力的亮眼成果。

同樣連續3年將「生命捕手」獎項留在桃園的，還有救災救護指揮中心護理師陳桂珠，陳護理師過去3年來透過報案電話線上指導旁觀者儘快開始實施CPR，且持續陪同直至救護人員接手的指導個案為六都最多，而使患者接受急救後，恢復自發性呼吸個案也是六都第一，陳桂珠護理師被封為「生命捕手」真可謂實至名歸。

此外，三民分隊陳啟敏小隊長以高級救護技術員、年資17年且尚在第一線服務，榮獲「資深救護貢獻獎」、桃園分隊憑藉團隊訓練及救護創新獲得「特殊績優團體獎」，而三民分隊張詠翔則以優異救護表現及參與國內外救護研討與論文發表，奪下「特殊績優個人獎」殊榮。