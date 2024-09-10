　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園緊急救護蟬聯全國救護團體金質獎　連3年獲獎

▲桃園緊急救護連續3年蟬聯全國救護團體金質獎

▲桃園緊急救護連續3年蟬聯全國救護團體金質獎。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國消防績優救護人員及團體獲獎名單出爐！桃園市政府消防局憑藉緊急救護優異表現，在各項獎項激烈的甄選中脫穎而出，不僅連續3年蟬聯「團體甲組(六都)金質獎」殊榮，同仁也將「生命捕手」、「資深救護貢獻獎」、「特殊績優」團體及個人等多個獎項抱回桃園。

▲桃園緊急救護連續3年蟬聯全國救護團體金質獎

消防局長龔永信9日表示，消防局近年不僅積極培訓高級救護技術員，更在各分隊均配發進階救護裝備，如自動心肺復甦機、骨針、影像式喉頭鏡及高階監護電擊器，軟硬體實力兼具；感謝31位醫療指導醫師的支持與悉心指導，成為救護同仁執行勤務時的最強後盾，桃園市能夠連續3年獲得最高「團體金質獎」的肯定，是全體指導醫師及消防同仁積極努力的亮眼成果。

▲桃園緊急救護連續3年蟬聯全國救護團體金質獎

同樣連續3年將「生命捕手」獎項留在桃園的，還有救災救護指揮中心護理師陳桂珠，陳護理師過去3年來透過報案電話線上指導旁觀者儘快開始實施CPR，且持續陪同直至救護人員接手的指導個案為六都最多，而使患者接受急救後，恢復自發性呼吸個案也是六都第一，陳桂珠護理師被封為「生命捕手」真可謂實至名歸。

此外，三民分隊陳啟敏小隊長以高級救護技術員、年資17年且尚在第一線服務，榮獲「資深救護貢獻獎」、桃園分隊憑藉團隊訓練及救護創新獲得「特殊績優團體獎」，而三民分隊張詠翔則以優異救護表現及參與國內外救護研討與論文發表，奪下「特殊績優個人獎」殊榮。

ET快訊
前藍委指記者經營線路靠「陪睡」　李正皓助提告：垃圾一個都跑不
全新iPhone系列3色實拍！　新按鍵輕鬆調2功能
獨／年薪翻倍！公立教師改當工程師　親吐：夢想不能過生活
銀行主管、專員勾結詐團！陪車手提領4900萬
不是iPhone 16！他只對AirPods 4有興趣　大票
YTR安森遭撞「腦多處出血」！ICU搶救中　妻：接下來7天是

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園4大電廠及焚化爐周邊！列擴大肺癌篩檢範圍　設籍10年有補助

屏東男騎機車購物12小時後迷航　警查出身分助返家

醫院名列七大非生產性耗能大戶之首　埔榮提永續報告書

森川里海藝術季9 ／15豐濱登場　4部落展出6團隊創作

讓家長喘口氣！桃園定點臨托39處　增幅、總數全國最多

總獎金60萬！桃園2025蛇年新春全國春聯書法比賽開始報名

桃園緊急救護蟬聯全國救護團體金質獎　連3年獲獎

南投縣變賣廢棄物所得補助草屯23村里　每社區2萬辦環境教育

要吃6000碗！彰化爌肉飯節紀念碗換光　網售「吃到吐」驚人絕版價

高雄驚傳擄人！200萬債務糾紛談不攏　男子遭押進後車廂帶走

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

桃園4大電廠及焚化爐周邊！列擴大肺癌篩檢範圍　設籍10年有補助

屏東男騎機車購物12小時後迷航　警查出身分助返家

醫院名列七大非生產性耗能大戶之首　埔榮提永續報告書

森川里海藝術季9 ／15豐濱登場　4部落展出6團隊創作

讓家長喘口氣！桃園定點臨托39處　增幅、總數全國最多

總獎金60萬！桃園2025蛇年新春全國春聯書法比賽開始報名

桃園緊急救護蟬聯全國救護團體金質獎　連3年獲獎

南投縣變賣廢棄物所得補助草屯23村里　每社區2萬辦環境教育

要吃6000碗！彰化爌肉飯節紀念碗換光　網售「吃到吐」驚人絕版價

高雄驚傳擄人！200萬債務糾紛談不攏　男子遭押進後車廂帶走

0補強湖人再傳噩耗！長人伍德2度動刀　至少休2個月趕不上開幕戰

桃園4大電廠及焚化爐周邊！列擴大肺癌篩檢範圍　設籍10年有補助

全球電玩市場規模上看1877億美元　2025台北電玩展過半展區解鎖

柯文哲兒子吃牛排被酸　綠委籲勿過於獵巫

國3北向白河路段火燒車「狂冒恐怖白煙」　拖板車起火急停路肩

屏東男騎機車購物12小時後迷航　警查出身分助返家

碳費起徵「每公噸300元至500元」　李彥秀點政府3不足：須打擊通膨

醫院名列七大非生產性耗能大戶之首　埔榮提永續報告書

「Outdoor咖」集合！永慶房屋推中秋預約賞屋領「幸福團圓野餐墊」

男偷超商再上門　女店員衝辦公室監控...這次人贓俱獲！

大叔橫越馬路鬼探頭　下秒慘遭公車撞飛亡

地方熱門新聞

高雄驚傳擄人！男遭押進後車廂帶走

台塑石化公司5萬噸石灰棄置台南啟動清理作業

彰爌肉飯紀念碗換光　網見驚人絕版價

台南高分院與所轄一、二審首長座談會

日本熊本縣八代市中村博生市長拜會黃偉哲

小琉球迎王祭典　東港警開出75張交通違規單

南投縣變賣廢棄物所得補助草屯23村里

國際獅子會300B 3區花蓮賑災　贈550萬善款

屏警+超級夜總會　演短劇教防AI詐騙

自強號列車故障！台鐵緊急換編組

在地企業「堤維西」捐贈南消多功能六軸無人機

桃園緊急救護連3年蟬聯救護團體金質獎

台南安南國中「冥間新聞挖挖挖」短片競賽特優

台南市家庭教育中心鼓勵親師陪伴小一適應國小生活

更多熱門

相關新聞

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

國道3號北向桃園大溪段60K、埔頂一隧道今(10日)上午8時22分傳出嚴重連環車禍，現場12部小客車、2部小貨車、1輛大貨車、1輛貨櫃車發生追撞，事故佔據內3線，目前高公局、國道警方已緊急趕赴現場處理，並成立緊急應變小組，提醒用路人改道慢行。詳細事故原因、傷況尚待進一步釐清。

桃園最新「大龍門觀光廊帶」

桃園最新「大龍門觀光廊帶」

青埔飆破7字頭！專家：6年前「1坪20萬」沒人要

青埔飆破7字頭！專家：6年前「1坪20萬」沒人要

桃園2024「藝遊東南亞：色彩與故事」　登場

桃園2024「藝遊東南亞：色彩與故事」　登場

桃園「脫單助攻隊」未婚聯誼　9對配對成功

桃園「脫單助攻隊」未婚聯誼　9對配對成功

關鍵字：

桃園緊急救護全國救護團體金質獎

讀者迴響

熱門新聞

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面