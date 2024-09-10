總獎金60萬！桃園2025蛇年新春全國春聯書法比賽開始報名

▲桃園全國春聯書法比賽吸引全國書法好手參賽。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2025蛇年新春，桃園市立美術館(簡稱桃美館)以「靈蛇遊墨」為主題，舉辦「第19屆桃園全國春聯書法比賽」。初賽報名即日起至11月8日下午5時截止。入選者將於2025年1月11日新春之際進行決賽，比賽總獎金60萬4,000元。

其中，大專組、社會組、長青組3組首獎獎金高達3萬元，特優以及優選獎金分別獎金提高至1萬元及6,000元。歡迎全國民眾報名參賽，以筆墨渲染濃厚年味，一同體驗書法藝術的樂趣。

桃美館表示，本屆初賽延續以往賽制，採全線上報名，共分9個組別，包含國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，報名者請至桃美館官網上傳報名及作品資料。初賽評審結果將於2024年12月13日前於官網公告入選名單，並於2025年1月11日於桃園市立大園國際高中體育館舉行決賽，本屆延續第18屆比賽規則，翰墨迎春創意組決賽參賽者寄交初賽原作進行評審，無須至決賽現場比賽。

春聯揮毫不僅是書法藝術融入日常生活的展現，更彰顯出書法藝術獨特的文化意義，象徵農曆新年除舊佈新之意，也蘊含常民對未來的祝福與期盼。因此，桃園全國春聯書法比賽誠邀各方書法好手們共同參與，以筆墨競藝，融合創意，並以墨韻傳承文化，揮毫寫下對新年的祝福。