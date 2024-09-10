妹子直播賣車！突謎片式飆高音「啊啊啊」...慘遭電動車夾手

▲女直播主不知怎麼右手就被電動尾翼給夾住了，慘叫連連。（翻自微博）

圖文鏡週刊

大陸一名妹子做賣車直播，但直播到一半，她突然發出如謎片式的「啊啊」飆高音，嚇壞不少網友。原來這名妹子在賣車過程中，慘遭電動車後車箱門夾手。

據悉這名女主播正在進行賣車直播，並展示電動車的防夾功能，但沒想到下一秒，妹子的手直接被後車箱門夾住。妹子當場痛到驚聲尖叫，最後她花了20秒左右才完全掙脫，但妹子這時已無力直播，只站在車旁哭泣。

▲女直播主尖叫連連，讓網友們都驚呆了。（翻自微博）

不少網友看到這一幕也嚇到，就有網友表示：「看了就覺得痛。」、「車商啪啪打臉。」另外也有不少網友關心這名女主播的傷勢，不過目前尚未有相關消息。

其實這已非大陸首次傳出「電動車出包」事件，今年7月底中國奇虎360集團創始人周鴻禕，體驗國產電動車、廣汽埃安旗下「昊鉑」車型。當時工作人員向他表示，汽車所配備的鷗翼車門有防夾功能，隨後周鴻禕把手指放上去測試，然後悲劇發生，周鴻禕真的被夾手。



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